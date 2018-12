Barna kecskék vagy őzek? Az őzek nem esznek virágot, és tartanak az embertől - állítja a megyei vadászkamara elnöke

Védekezési módok



A problémára több megoldás kínálkozhat. Akadnak például a gazdabolt.hu webáruházban különböző megrendelhető vegyszerek, illetve elektromos és napelemes ultrahangos készülékek (Doxmand, Rojaker, Vadalarm Pro és vadriasztobolt.hu), kifejezetten a szarvasokra, őzekre „hangolt" riasztók. Vannak, amelyek egy-egy sírra alkalmazhatók, míg az ultrahangos szerkezetek hatótávolsága általában és a hirdetések szerint 100 méter körüli.

– Szegvárnak két temetője van, mindkettő vadterület közelében, és még egyiknél sem tapasztaltunk őzkárt – jelentette ki Gémes László, a település polgármestere, a megyei vadászkamara elnöke. Közölte, ha egy sírkertet 1,50–1,80 méter magas, szögesdróttal megerősített kerítéssel kerítenek, azon az őz nem jut át, az már megfelelő védelem vele szemben. Más szempontból sem tud hitelt adni annak az állításnak, miszerint őzek legelnék egy vásárhelyi temetőben a virágokat.– Az őzek ugyanis nem szeretik a virágokat, mint a krizantém vagy az árvácska, de a mezei virágokat sem fogyasztják – csakis végszükség esetén –, mert nem tartalmaz számukra szükséges tápanyagot. A pillangós virágú növényeket, a lucernát, a repcét és a herét, illetve a farügyeket kedvelik. Utóbbi miatt okoznak nagy pusztítást az árterekben, például a Tiszánál. A kecske viszont szereti a virágot, szinte mindent megeszik, és csúnya pusztításra képes. Lehet, hogy barna színű kecskét láttak a vásárhelyi panaszosok, azt hitték őznek. Ráadásul a kecskének – az őzzel ellentétben – a többméteres akadályok sem jelentenek gondot, a háztetők gerincén is simán futkosnak – mondta Gémes László.Az őzcsapatokat – mint azt többen ajánlották – elköltöztetni, áttelepíteni sem lehet, mert ez a faj úgynevezett területfoglaló állatnak számít. A vezető baknak megvan a területe, amit ural, sajátjának tekint. Gémes László az ultrahangos riasztókat nem tartja jó megoldásnak, nem elég hatékonyak, ha például az őz leszegett fejjel legel, simán átsétál az ultrahangos készülékkel „védett" sávon. Arra is volt példa, hogy vaddisznók a telepített ultrahangos berendezéseket másnap reggelre kitúrták a helyükből, a földön hevertek. Az egyes sírokat védő vegyszerek hatékonyabbak lehetnek – véli a kamarai elnök.– A mezőgazdaságban is szoktak úgynevezett vadföldeket kialakítani, bevetve lucernával, repcével és herével, ahol az őz megáll, és azt legeli, nem okoz kárt. Ezt javaslom temetőknél, sírkerteknél is, hogy szabad területeiket – mindenütt akad ilyen – vessék be lucernával és vörös herével, akkor az őz nem merészkedik beljebb – tanácsolta Gémes László.– Arról nem is beszélve, hogy az őz félénk, óvatos állat, ami azt jelenti, ha úgy állunk, hogy szagunkat feléjük fújja a szél, nem kerülnek elénk. Ezért tartom hihetetlennek, hogy az emberek által sűrűn járt sírkertekbe merészkednek virágot enni. Inkább a kecskékre vagy a birkákra – a lyukas kerítésen utóbbiak is átmehetnek – szavazok, az őz csakis bűnbak lehet – zárta mondandóját Gémes László.