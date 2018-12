Békés advent és karácsony Vásárhelyen?

– Nyitott kapukat dönget az ötlettel, jó lenne egy békés időszak a vásárhelyi politikai életben – mondta Márki-Zay Péter. A polgármestert azzal a felvetéssel kerestük meg, mit szólna ahhoz, ha advent első vasárnapjától január 1-ig az ünnepekre való tekintettel a város politikai élete csendes, botrányoktól, rágalmazásoktól, a közgyűlésen a személyeskedésig fajuló vitáktól mentes lenne.



– Nem rajtam múlik. Reakcióim általában válaszok, hazugságok, vádaskodások cáfolatai voltak. Legalábbis bennem főként ilyen emlékek élnek, bár lehetséges, magam is megtámadtam embereket. De nem ez volt a jellemző. Ha az eddigi 9 hónap is balhéktól mentes lett volna, nyugodtabban dolgozhattunk volna. A vásárhelyieknek már elegük van a politikai perpatvarokból, valóban jó lenne egy csendesebb hónap, amely akár tovább is tarthatna – fejtette ki véleményét Márki-Zay Péter.



– Jó lenne egy békésebb időszak, a megvalósulása nem rajtunk múlik – közölte Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának vezetője. – Nagyon nagy a feszültség, amit mi nem akarunk gerjeszteni, igyekszünk azt „lejjebb tekerni". Vasárnapi internetes fogadóórámon is megpróbáltuk Benkő Zsolt képviselőtársammal elmagyarázni az embereknek, mi történik valójában Vásárhelyen. A feszültség januártól tart, mióta Márki-Zay Péter színre lépett. Jó lenne, ha ez az ünnepekre csökkenne, abban a reményben, hogy utána is békésebb marad a közhangulat a városban – zárta mondandóját Hegedűs Zoltán. Hozzátette: kíváncsi, megvalósul-e a kezdeményezés.



– Nyitottak vagyunk az ötletre, rajtunk nem múlik majd, sikerül-e – jelentette ki Kis Andrea alpolgármester, az MSZP helyi szervezetének vezetője. Azzal folytatta: pártjára sem most, sem korábban nem volt jellemző, hogy valótlanságokkal támadjon, ez a stílus idegen tőlük – fogalmazott. Aggodalmát fejezte ki azért, hogy december 7-én idén még lesz egy közgyűlés, ahol parázs vita alakulhat ki. – Érdemi és hatékony munka zajlana a közgyűlésben a közjátékok nélkül. Arról nem is beszélve, hamarabb végezhetnénk, ha a meddő és személyeskedő viták elmaradnának, amelyek olykor 2–3 órát is elrabolnak – vélekedett az alpolgármester.



– Advent közeledik, és ez az Úr eljövetelét jelzi. A karácsony sokaknak nemcsak hagyomány, lelki és hitbeli tartalommal is bír – mondta Bálint Gabriella önkormányzati képviselő, a KDNP helyi szervezetének elnöke. Azzal folytatta, ezt az időszakot két szó jellemzi a legjobban: a várakozás és a szeretet, és az advent lehetőséget nyújt az elcsendesülésre, az áldott várakozásra.



– Ez az ünnep Jézus Krisztusról szól, akiben testet öltött a szeretet, a türelem és a megértés. Fontos, hogy ebben a szellemben fordítsunk több figyelmet emberi kapcsolatainkra. Lényeges az önvizsgálat, a jótettek, az erények gyakorlása és az alázat. Advent négy hete a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretetet jelenti, jelképezi. Hogy ebből ki mennyit tud megvalósítani, az mindig az egyénen múlik – fejtette ki Bálint Gabriella a felvetésre válaszolva.