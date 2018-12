Bemutatták a naptárat, amelybe belekerült Vásárhely 52 kincse - Ricsit támogatja, aki megveszi

A Kincses Vásárhely asztali naptár 52 fotót tartalmaz. Olyan, mint egy városi fotóalbum. Fotók: Kovács Erika

– A Kincses Vásárhely naptárban jellegzetes épületek, terek, események fotói láthatók. Vásárhely olyan részleteit is bemutatja, amelyek mellett az ember sokszor elmegy, de talán meg sem látja – mondta Juhász Tünde megyei kormánymegbízott, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület egyik alapító tagja.Mint megírtuk, ezzel az akcióval az egyesület a 6 éves, magatehetetlen, súlyos beteg vásárhelyi kisfiút, Sándor Ricsikét támogatja. A naptárból befolyt összegből fürdető széket, epilepsziajelző-készüléket vásárolnak a gyermeknek (2018. december 5.:).A különleges asztali naptár heti bontású, 52 fotót tartalmaz. Olyan, mint egy fotóalbum.– A kedvenc fotóm a Református Újtemplom bejárati ajtógombjáról készült felvétel. Nagyon sokszor jártam már ott, de még soha nem vettem észre, milyen szép az ajtó ezen részlete. A fotók mellett egy-egy rövid leírás pedig elmeséli, mit kell tudnunk arról, amit a képen látunk – árulta el Juhász Tünde.A naptár 1000 példányban készült, 1250 forintba kerül. A fotókat Szilágyi Gergely készítette. Tíz év felvételeiből válogatott. A képek mellé írt szöveg pedig Szenti Csilla és Elek András munkája. Megtudtuk, mintegy 600 példányra máris van vevő. Több cég is jelezte, üzleti partnereit ezzel lepi meg karácsonyra. A sajtótájékoztatót is egy ilyen vállalkozásnál, az AluStart Kft.-nél rendezték. A társaság több mint 100 példányt vett.