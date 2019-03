Betegszállítóra várt Mária, helyette csak egy papírt talált

A dokumentumokat mutató Völgyi Zoltánné Máriának új időpontot kell kérnie a klinikán. Fotó: Imre Péter

– Hiába vártuk a múlt héten a háziorvos által kedden 8 órára megrendelt betegszállítókat, nem érkeztek meg – panaszolta a vásárhelyi Völgyi Zoltánné Mária, akinek 11.45-re volt vizsgálati időpontja a szegedi szemklinikára, öregkori szürke hályoggal. A 76 éves asszonynak korábban combnyaktörése volt, emiatt a járás nehezére esik. Élettársával, az állandó fulladással küzdő, asztmás Orosz Pállal laknak egy Szalay utcai házban, az asszony az ingatlanról, annak udvaráról sem mozdul ki.Találtak bedobva egy cetlit, a betegszállító adatlapot, amely arról árulkodott: a Polymed-97 Kft. autója 12.50- kor a helyszínen járt, de nem tartózkodott otthon senki. Pál, aki először a párja által írt levéllel kereste meg vásárhelyi szerkesztőségünket, elmondta: szinte mindig otthon vannak, mert mindkettejüknek nehezére esik a járás, ő is legfeljebb a közeli boltig merészkedik, bevásárolni.– Hogy biztosan megtaláljanak, 8 órától 2 órán keresztül, míg a portánk előtti fákat metszettem, vártam a betegszállítókra. Addig nem érkeztek meg – közölte Orosz Pál. Nem érdeklődtek, nem reklamáltak a szolgáltató kft.-nél. Még elmondták: keserűségükben fordultak lapunkhoz, a vizsgálatra új időpontot kellett kérniük, március 29-ére kaptak, de akkor már – meg- előzendő a bosszúságokat – Mária unokája, az egyébként Cserkeszőlőn élő Zsanett viszi őket a klinikára.Az ügyben megkerestük az érintett Polymed-97 Kft. ügyvezetőjét, Mecseki Sándort. Elmondta: ez sajnos mindennapos eset, amíg összeszedik a betegeket, az időbe telik, és nem tudnak az ingatlanok előtt sokáig várakozni.– A konkrét esetről nem tudok sokat mondani, ki kellene vizsgálnom. Az viszont biztos, minden háznál csengetnek, kopogtatnak, dudálnak kollégáink, amennyiben van megadva telefonszám, azt is megcsörgetik. Valószínűleg nem kaptak választ, bedobtak egy értesítőt – az esetet jeleztük az Országos Mentőszolgálatnak is –, és tovább kellett menniük a következő címre – közölte Mecseki Sándor. Megemlítette: kevés a kapacitásuk, több település, közte 4 város tartozik hozzájuk. Ez egyébként országos probléma, a tb nem finanszíroz többet. Évek óta pénzhiánnyal küzd az ágazat.– Ezért rendszeresen előfordul, hogy kimarad valaki, és egy másik napra kell kérni a szállítást. Az orvosok nem csak az előzetesen megadott időpontban, a rendelés végéig fogadják a betegeket, illetve aki betegszállítóval érkezik, azt soron kívül, azonnal megvizsgálják – tette még hozzá.