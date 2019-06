Birkák, kecskék legeltek - ez önmagában nem meglepő, csak az, hogy hol!

A Vámház utca felől láttuk, hogy az Arany temetőben állatok legelnek. Fotó: Kovács Erika

Legelésző kecskéket és birkákat fotóztunk le az Arany temetőben. Hogy ez szabályos-e, először a temető tulajdonosát, a Susáni Református Egyházközség vezetőjét kérdeztük, aki megtiltotta, hogy ezzel a témával foglalkozzunk. Ezután azt a vállalkozót kerestük telefonon, akinek az állatai ott legeltek. Tőle tudjuk, hogy az egyháztól bérli a területet.– 1960-ban zárták le a temetőt, vagyis azóta itt nem volt temetés. A kegyeleti idő is régen lejárt. Így nem sért kegyeletet, hogy ott vannak az állatok.A bérlő azt javasolta, ne a lezárt temetővel foglalkozzunk, hanem inkább azzal, hogy a többi temető kerítése miért nincs még mindig megcsinálva, és hogy bejárnak az őzek, a nyulak a sírokról legelni. Lapunk erről már több esetben is írt.A bérlő azt is elmondta, az Arany temető kerítése, amely hozzájuk tartozik, rendben van. A negyedik oldalon azonban oda is bejárnak az őzek és a nyulak.A bérlő először hozzájárult, hogy a nevét is leírjuk, majd nem sokkal később közölte, mégsem engedi. Azt is mondta, hogy vasárnap reggel nyolc órakor kihelyez egy táblát a bezárt temető kerítésére, amely minden fontos információt tartalmaz a sírkerttel kapcsolatban. Felszólította lapunkat, hogy azt írjuk meg, ne az állatokkal foglalkozzunk. Azt is mondta, az Arany utca felől korábban több információs táblájukat is leszedték az emberek. A kerítést is szétvágták már, ott jártak keresztül, illetve szemetet is többször vittek a területre.A bérlőről márciusban írtuk meg, hogy a saját költségén a Vámház utca felől majdnem háromszáz méteren épített kerítést az Arany temetőnél. Akkor azt javasolta, hogy a temetőkhöz kötődő vállalkozások fogjanak össze, hogy a sírkertek ne váljanak vadasparkká, megmaradhassanak kegyeleti helynek.