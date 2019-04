Címvédés a Hód-Futófesztiválon, ahol 2 húsvéti nyúl is rajthoz állt - fotók

– Az UltraBalatonra készülök, és ez a 21 kilométer, a félmaraton jól illeszkedik az edzéstervbe – mondta az V. Hód-Futófesztivál rajtja előtt Asztalos Judit, a HNKC egykori játékosa, válogatott kézilabdás. – Már maratont is teljesítettem és tavaly február óta futok tudatosan, Badar Gergő triatlonos Ironman irányításával – folytatta.A Ninja Warrior középdöntőse, Máté Zsolt vezényelte közös bemelegítésen Judó is résztvett, majd Márki-Zay Péter polgármester köszöntötte a résztvevőket. Megemlítette, hogy 6 országból, közel 100 településről, több mint 1000 résztvevője van az egyre népszerűbb rendezvénynek.Az V. Hód-Futófesztivál 7, 14 és 21 kilométeres mezőnye legalább 750 sportolóval szombaton 11 órakor rajtolt. A szervezők előtte már lebonyolították a rövidebb, 500, 1000 méteres és 3,5 kilométeres távokat, melyen gyerekek, családok is indultak. A legifjabb résztvevő, a 2. szülinapját júniusban ünneplő Dezső Benedek szülei, Égető Andrea és Dezső Sándor segítségével 500 métert „topogott", és mikor megkérdeztük, tetszett-e neki a futás, nagy bólintással válaszolt. Két távot is teljesített: a második 7 kilométer volt, babakocsiban.Míg a résztvevők a kilométerekkel birkóztak, azokat rótták, Petrócki Ádám, az esemény projektmenedzsere, főszervezője elmondta: azért rendezték meg 2015-ben első ízben a Hód-Futófesztivált, mert azt tapasztalták, igény van a városban és térségében utcai futóversenyre. – A résztvevők száma minket igazolt és a verseny egyre népszerűbb. Ebben az évben lettünk igazán nemzetköziek, mert már nemcsak Erdélyből és Szabadkáról érkeztek magyar sporttársak, hanem Csehországból, Olaszországból és Oroszországból is köszönthettünk indulókat – közölte Petrócki Ádám. Elmondta még: a legnépesebb, 300 fős mezőny a 7 kilométeres távra gyűlt össze, de a félmaraton teljesítésére is 200 egyéni induló és 11 váltó vállalkozott. A három leghosszabb távon futók a 7 kilométeres körök során találkoztak a tramtrain, a villamosvasút építési területével, haladtak át kishídon – olykor a velük szemben közlekedő biciklisekkel, gyalogosokkal együtt – a nyomvonal, a már lefektetett sínpár fölött. Így a munkák állásáról is képet kaphattak az Ady és az Ipoly utcák kereszteződésében, illetve a Hősök terénél a körforgalomnál.A 21 kilométeres mezőnyben, a közelgő húsvét, Nagyszombat tiszteletére egy nyuszipár is futott, illetve összeállíthattuk a kétfős médiaválogatottat, melyet lapunk főmunkatársa, Bakos András és az MTI munkatársa, Kelemen Zoltán Gergely alkotott. Előbbi elárulta: még maradt tartaléka, nem futotta ki magát teljesen, amiben az is szerepet játszhatott, hogy menet közben hátizsákjából is kortyolhatott frissítőt egy ügyes szerkezetnek, szívókának köszönhetően.A félmaratont, tavalyi elsőségét megismételve, címét megvédve az ismert vásárhelyi hosszútávfutó, Szöllősi Renátó nyerte (a részletes eredménylista megtalálható a verseny honlapján, a www.hodfutofesztival.hu-n). Az utána érkezőket is mindenki tapssal fogadta, buzdította: Hajrá, anyu!, Nyomjad kisapám! A legtöbben annak örülhettek, hogy legyőzték önmagukat, kitolták saját teljesítőképességük határát. A cél előtt pár méterrel Dezső Sándor azzal biztatta a Kossuth térre érkezőket: Itt a vége, fuss el véle! De a vásárhelyi „mese" jövőre biztosan folytatatódik.