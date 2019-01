Cseri Tamás: Segítünk a polgármester úrnak, hogy a várossal foglalkozzon - A Fidesz a HMSZ ZRt. átvilágítását kezdeménye

– A lét és nemlét mezsgyéjén billeg a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. (HMSZ). Úgy gondoljuk, a kialakult helyzetbe most már be kell avatkoznia a Fidesz-frakciónak – mondta Cseri Tamás önkormányzati képviselő a szerdán megtartott sajtótájékoztatón.



Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere január 18-án közzétett Facebook posztjában azt írta, a NAV inkasszózta a HMSZ Zrt. számláit, így veszélybe került a szolgáltatások működése és a dolgozók bérének kifizetése. Azt is írta, hogy az önkormányzat tavaly a tervezettnél közel 100 millióval többet fizetett ki a cégnek. Az ügyvezetés tájékoztatása szerint a fizetésképtelenség oka a külső partnerek, például a hulladékszállító cég, valamint a helyi kórház tartozása.



– A polgármester a Facebook posztjában már arról beszélt, utasítást ad, hogy a csődhelyzetet jelentsék be és kezdjék meg a felszámolást. Szerencsére pár napon belül konszolidálódott a helyzet. A cég vezetése elérte, hogy megmaradt a fizetőképesség, megszűnt a csődközeli állapot – mondta Cseri Tamás.



A polgármester csütörtökre rendkívüli közgyűlést hívott össze. – Véleményünk szerint a cég problémáiról nem a közgyűlésen kell vitatkozni. Azt kezdeményezzük, hogy a jövő héten hétfőn, szakértők bevonásával üljön össze minden érintett. Beszéljük át, mi a helyzet, mik a problémák. Szeretnénk egy teljeskörű átvilágítást a cég helyzetéről – közölte a képviselő.



Cseri Tamás azt mondta, úgy érzik, a polgármester tudatosan kormányozza a csőd felé a céget. – A városi televíziónál is ugyanez volt a helyzet. Ezt a folyamatot látjuk a HMSZ Zrt.-nél is. Ez a város legnagyobb cége, 300 embernek ad munkát. Szeretnénk a problémákat feltárni és megoldani. Segítünk polgármester úrnak, ha már neki nincs ideje, hogy a várossal foglalkozzon – fogalmazott Cseri Tamás.



A képviselő azt is mondta, számára megdöbbentő, hogy a polgármester előbb a követőivel közli, hogy csődközeli helyzetbe került a cég, és három nappal később szól a képviselőknek, hogy rendkívüli közgyűlést hív össze. Szerinte ez dilettáns működés, így nem lehet várost vezetni. – A csődveszéllyel való riogatás önmagában is nagy probléma – jelentete ki.