Csomag a gyerekeknek, virgács a felnőtteknek - ismert embereket kérdeztünk

– Minden gyereknek csomagot, a felnőtteknek pedig virgácsot adnék – mondta Kószó Péter gyermekorvos, a vásárhelyi közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának tagja arra a kérdésre válaszolva, mikuláskor kik érdemelnének jutalmat, finomságot, illetve dorgálást. Utóbbit a Facebookkal, az ottani bejegyzések stílusával indokolta. Bán Csaba vásárhelyi református lelkész közölte: virgácsot tőle nem kapna senki, csomagot egyik kedves diákjának adna, aki sokat segít a gyülekezeti feladatokban és kántorizál, énekel.Katolikus „kollégája", Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspök először jót derült a felvetésen, majd közölte: – Játék, de jó. Remek ötlet! Főleg, ha hivatalosan is lehetne ilyet adni. Most hirtelen nem tudok megnevezni senkit, mindkét oldalon nagy a választék. Viszont ígérem: jövőre az egyházmegyében tartunk egy ilyen virgács- és csomagosztó ünnepet. Emlékeztessen rá! – mondta a püspök.– Mindenkinek, az összes vásárhelyinek adnék csomagot, virgácsot azoknak a hajléktalanoknak, akik nem jönnek be hozzánk, nem veszik igénybe szolgáltatásainkat, a menedéket – közölte Korsós Sándor , a vásárhelyi hajléktalanszálló vezetője. Hozzátette: nincs sok renitens, de értük is aggódnak, keresik, ha pár napja nem jelentkeztek. Bán Sándor , a HSÚVC Dél-Afrikában is ismert úszóedzője virgácsot nem osztana, inkább csomagot, mert mindenkiben kellemesen csalódott, „jó csapat jött össze, tehetségesek és szorgalmasak a sportolóink".– A gyerekeimnek adok csomagot, mert ez az ünnep róluk szól. És lélekben minden gyermeknek küldök – ezt már a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely–Makó főigazgatója, Kallai Árpád válaszolta kérdésünkre. Lázárné Megyeri Zita , a Tiszta Szívvel Egyesület és Alapítvány alapítója a virgács- és csomagosztást, annak megítélését, ki és mit érdemel, a Mikulás fantáziájára és munkabírására bízta.– Csomagot adnék minden szegény és becsületes embernek. Akik ebbe a kategóriába nem férnek bele, értelemszerűen virgácsot érdemelnek, a krampusz megtalálja őket – jelentette ki Lelkes István festőművész. Gyerekkorában Kőszegen ördögnek öltözött krampuszok járták a várost: – Akiknek a szülei azt mondták, rossz volt, annak virgácsot adtak. Nagyon féltünk tőlük – mesélte. Zagyi Imre , a vásárhely-kishomoki állatmenhely tulajdonosa más szemüvegen keresztül nézi a világot: – Az összes állat – a macskától a kutyán és papagájon át a lóig – csomagot kapna tőlem, a velük rosszul bánó emberek pedig virgácsot. Mert ők társak, társállatok, ránk szorulnak, és az első csalódásig bíznak is bennünk – fejtette ki véleményét.