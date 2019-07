Csongrád megyében tavaly 263 gazdálkodó adományozott gabonát, nyolc helyen gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyeréhez

Szél István szeretné, ha idén a Csongrád megyei adakozók száma megközelítené,m vagy elérné a 400 főt. Fotó: Kovács Erika

– Minden eddiginél szélesebb körben, a teljes Kárpát-medence gazdatársadalmát bevonva szervezte meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem elnevezésű programot. A jótékonysági kezdeményezés idén immár 9 éves – mondta Szél István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei elnöke. Hozzátette, a Magyarok Kenyere Magyar Örökség-díjas program.– Tavaly ősszel 263 adományozó jóvoltából összességében 9000 kilogramm lisztet osztottunk ki. Ebből Csongrád megyében 4000 kilogramm került a rászorulókat segítő szervezetekhez, 5000 kilogrammal pedig a határon túli rászorulókon segítettünk. Tapasztalatom szerint a gazdaemberek a jó cél érdekében mindig szívesen adakoznak. A gazdatársaim figyelmét az idei akcióra is szeretném ráirányítani. Jöjjenek, találkozzunk szerdán, illetve a jövő hétfőn a gyűjtőpontokon, hogy a kezdeményezés idén is sikeres legyen – fogalmazott Szél István.Az elmúlt évben egyébként minden korábbinál többen adományoztak, és sokkal többet, mint korábban. A 19 magyarországi megyéből és a 12 határon túli régióból 5019 gazda adományozott. Az összegyűjtött búza mennyisége pedig már második éve haladta meg a 600 tonnát, amivel 80 000 rászoruló gyermeknek biztosítottak magyar kenyeret.Csongrád megyében szerdán 8 és 12 óra között 7 helyen adhatják le a gazdálkodók búzát, Kispál Ferenc telephelyén (Hódmezővásárhely, Tanya 2100), a Csanád és Térsége Gazdakör Székházában (Makó, Rákóczi utca 24.), a Mórahalmi Termelői Integrációs Szövetkezetnél (Mórahalom, Röszkei út 49.), Magyar Gábor telephelyén (Pusztaszer, Tanya 416.), Koncz József telephelyén (Csongrád, Tanya 291.), a Szegvári Puskin Mezőgazdasági Szövetkezetnél (Szegvár, VI. Külterület 53.), Szőke Tamás Iparcikk Szaküzleténél (Fábiánsebestyén, Köztársaság út 27.). Július 29-én hétfőn pedig Rózsavölgyi József telephelyén (Szeged-Szőreg, Mályva tér 8.) 10-14-ig adhatják le a búzaadományt.Szél István kiemelte, nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség. Akár egy vödörnyi, vagy zsáknyi felajánlás is sokat számít a program sikere érdekében. Csongrád megyében szeretnék, ha idén az adakozók száma elérné a 400-at.