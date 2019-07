Csuprokkal, vázákkal, könyvekkel és sztorikkal érkezett a Viszkis Hódmezővásárhelyre

Ambrus Attila, a Viszkis ˝keresztapjával˝ a whiskyvel. Hódmezővásárhelyen tartott előadást. Fotó: Imre Péter

Fotó: Imre Péter

– Ezzel foglalkozom, elsősorban keramikus vagyok – közölte az 51 éves Ambrus Attila, a Viszkis a kölcsönös bemutatkozás után a vásárhelyi Széchenyi Sörözőben, ahol pénteken előadást tartott. Türelmet kért, éppen a könyveket, kerámiákat pakolta ki. Kiderült, ismeri a vásárhelyi fazekast, Ambrus Sándort, kapott tőle ajándékba kerámiát.– Rossz megközelítés, hogy népi hőssé váltam, de tény, kialakult ez a nézet. Azért köztem és a celebek között az a különbség, hogy én tudok bankot rabolni és köcsögöt csinálni, ők pedig – tisztelet a kivételnek – semmihez sem értenek. – mondta már az asztalnál ülve. A Viszkis 1993 és 1999 között 30-szor rámolt ki bankokat. Gúnynevét onnan kapta, hogy közvetlenül az akciók előtt, a helyszínekhez közeli kocsmákban 1–2 deci whiskyt ivott. A volt jégkorongozó ma is kedveli ezt az italt.– A gyerekkorom nem volt vidám. Az erdélyi Csíkszentléleken születtem és apám amellett, hogy mindig elmondta: börtöntöltelék leszek, hetente kétszer-háromszor szarrá vert. Lopások miatt 14 évesen javítóintézetbe, majd munkatáborba kerültem, két-két évre – mesélte.Magyarországra 1988-ban vonatkerekek közé kapaszkodva szökött át, és alig 5 év elteltével elkezdte feltérképezni a bankok tartalmát. Előtte ampullagyárban dolgozott, majd sírásó és házmester volt, illetve feketén kereskedett állat- főként medvebőrökkel. Kétszer kapták el, másodszor, miután a Gyorskocsi utcából az előzetesből lógott meg. Szerinte ezzel rúgta el végleg a pöttyöst, mert onnan nem „divat" megszökni. – Tudtam, vagy lelőnek, vagy börtönbe kerülök, de azt is, az élményeimet, emlékeimet nem vehetik el tőlem – mondta. 2002. szeptember 26-án az akkori Legfelsőbb Bíróság másodfokú, jogerős ítéletében 17 év fegyházbüntetésre ítélte. Jó magaviselet miatt 12 év után szabad ember lett.– 37 ezer forinttal szabadultam, a pártfogóm azt mondta: csak annyit tehet értem, hogy megmutatja, merre van a hajléktalanszálló. A barátaim segítettek. Ők tudták, amiben én is hiszek: mindenkinek jár egy, még egy esély. Bent a legnehezebb a társak elviselése. A börtön szeméttelep, nem véletlenül kerülnek oda az emberek. Mikor rám verték a jogerős tizenhetet, akkor értesültem apám haláláról. Megfogadtam: nem lesz igaza, kikerülök és soha nem megyek vissza. Szakmát tanultam, le­­érettségiztem, 2009-ben diplomáztam az újvárosi egyetemen kommunikáció szakon, angolt is tanultam. Remélem, látja fentről, sikerült – mondta.Másfél évet a Magda Marinkónak készített 3 ajtós szupercellában töltött Sátoraljaújhelyen. Betonszarkofágon aludt, éjszaka is világítottak neki, azt hitte, megbolondul. – Majdnem megreccsentem – emlékezett.– Mindenkiben van érték. A börtön kinyitotta a szemem. megtanított arra, hogy előítéletek nélkül nézzem az embereket. Nem minden fehér és fekete, a Munkácsy-könyvből tudom: csak a kéknek legalább 300 árnyalata van – mondta. Most boldog apa, február 12-én megszületett kislánya Anna, akit ő csak Cukikának nevez. Vigyáz is a szabadságára: – Szórakozóhelyre nem megyek, bankban is csak kétszer voltam szabadulásom óta. Mindkétszer lefagyott a számítógépes rendszer. Az ilyen helyen úgy látszik, rossz, negatív az aurám. Viszont mégis nehezen találtam meg most a sörözőt: nem volt a közelben bank. Sokáig így tájékozódtam..