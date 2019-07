Csúszik a bérlakások felújítása Hódmezővásárhelyen

– Nagyon rossz az itteni lakások állapota: beáznak, penészesek, a nyílászárók használ­ha­­tatlanok – panaszolták többen, amikor ellátogattunk a Janáky, a Bibó és a Dobó Ka­­­­talin utcában 1999-ben és 2003-ban épült, felújításra váró 118 szociális bérlakáshoz.– A lakások állaga nem fokozatosan romlott, szinte már ak­­kor ilyen volt, mikor átadták – jelentette ki Kiss-Albert Gézáné, aki az elsők között költözött be. Az ablakokat a legtöbb helyen beszögelték. Este alig van levegő az épületben, de ha nem lennének beszögelve, kiesnének a helyükről. A vásárhelyi önkormányzat egy 2017-es pályázati forrásból tervezte a 118 szociális bérlakás rekonstrukcióját, energetikai korszerűsítését. A homlokzat és a padlás hőszigetelése mellett a nyílászárókat is cserélnék. A munkáknak a korábbi tervek szerint már tavaly nyáron el kellett volna indulniuk. Legutóbb, az ott tartott lakossági fórumon Márki-Zay Péter polgármester azt mondta: valószínűleg már idén sem lesz eb­­ből semmi.Most Márki-Zay Péter kö­­zöl­­te: a tavaly megtervezett 10 centis szigetelésről és egy kültéri ajtó cseréjéről a közbeszerzés kiírásakor derült ki, a pályázati feltételeknek nem felel meg, mert nem biztosítja a megfelelő energiaosztályt. – Kérésünkre kijavították a terveket, így viszont a költségvetésben szereplő összegnél 170 millió­val magasabb ár várható a közbeszerzésen, amihez a közgyűlésnek átcsoportosítást kell engedélyeznie. Ezért a projekt késik, ami a szigetelőanyagok folyamatos drágulása miatt is kedvezőtlen. Ráadásul a polgármesteri hivatal elkezdte a szellőzés megoldásának kialakítását, mert az új tervekben minden nyílászáró műanyagra cserélése, 15 centiméter külső és födémszigetelés is szerepel.A területileg illetékes önkormányzati képviselő, Fekete Fe­renc azt mondta: úgy tudja, a 18 darab 20 éves lakást teljesen felújítanák, míg a 2003-as építésűeknél hőszigetelés és ajtócsere történne. Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP frakció­vezetője úgy nyilatkozott, Márki-Zay nem törődött a projekt­tel, ha másfél évvel ezelőtt foglalkozott volna vele, ma szalagot vághatna. Így viszont valószínűleg soha nem fog. Szerinte a város elbukja még a pályázaton nyert 233 millió forintot is.