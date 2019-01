Döbbenetes újévi látványosság Vásárhelyen: döglött tehenek hevertek az ATEV parkolójában

Az ATEV vásárhelyi igazgatóját is megdöbbentette az állattartó hanyagsága. Pedig táblán is jelzik, hol kell lerakni az állati tetemeket. Fotó: Kovács Erika

Az elpusztult állatok mély megbotránkozást keltettek az arra járókban az új év első napján. Az egyik szarvasmarha lábai az ég felé meredeztek, mindkét jószág felfúvódott. Egy disznótetem is hevert mellettük. Az autósok lassítottak, csóválták a fejüket, szörnyülködtek.– Ezek a szerencsétlen jószágok korábban hasznot hajtottak a gazdájuknak. Nem ezt érdemelték holtukban, hogy csak így idedobja őket – mondta egy férfi, aki megállt, amikor látta, hogy fotózzuk az ATEV előtti látványt.Mivel január 1-je az ATEV Zrt.-nél is munkaszüneti nap volt, így január 2-án, a hajnali munkakezdéskor kerültek az állati hullák a megfelelő helyre. – Hajnalban, amikor munkába érkeztem, én is ezzel a látvánnyal szembesültem – tudtuk meg Vígh Róberttől, az ATEV Zrt. vásárhelyi telephelyének igazgatójától.Van egy fallal elválasztott rész az elhullott állatok lerakására. Ott található a konténer is. Ha szabályosan járnak el a gazdák, akkor az állattetemeket a közútról nem lehet látni. Aki odatette az elhullott jószágait, valószínűleg nem vette a fáradságot, hogy odatolasson a fal mögötti részhez, hanem a számára kényelmesebb megoldást választotta. A január 2-i munkakezdéskor az ATEV munkatársai azonnal elszállították az állatokat, a helyüket pedig fertőtlenítették.Vígh Róbert hangsúlyozta, táblán is feltüntették, mi a tetemek elhelyezésének módja. A táblán az is olvasható, hogy a hódmezővásárhelyieknek, illetve a város vonzáskörzetében élőknek a lerakásért nem kell fizetniük, vagyis ingyen szabadulhatnak meg az elhullott állataiktól. Egyébként a szarvasmarha lerakása kilónként 75 forintba kerülne.– Sajnos a kedvezmény és az eligazító tábla ellenére sem veszi mindenki a fáradságot, hogy oda helyezze a tetemet, ahová kell – mondta az igazgató. Vígh Róberttől azt is megtudtuk, nem először fordult ilyen elő. A hasonló esetek megelőzése érdekében az ATEV Zrt. kamerát helyez ki a lakossági gyűjtőhelyre, ami nem közterület, hanem magánterület. A kamera felvételeit a portaszolgálat folyamatosan nyomon követi majd. Bíznak benne, hogy ilyen eset a jövőben nem fordul többet elő.A fotót eljuttattuk a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz is. Arra voltunk kíváncsiak, mi a gazdák teendője az elhullott nagyjószágokkal, hogyan járnak el szabályosan.Borka Attila járási főállatorvos kiemelte, a tulajdonos az állata elhullását az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, illetve – a szolgálati utat betartva – az állatállománya közvetlen állategészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvosnak köteles bejelenteni, illetve ha szükséges, az állati testet köteles vizsgálatra bemutatni. A kis létszámú állattartó telepeken elhullott állatok hulláit a települési gyűjtőhelyeken lehet elhelyezni, Hódmezővásárhelyen az ATEV Zrt. Aranyág kert 14. szám alatti gyűjtőhelyen.– A bejelentésben leírt esetet kivizsgáltam, és megállapítottam, hogy az állati hullák átadása szabályszerű volt, de az elhelyezésük nem volt teljesen megfelelő. Utóbbi kapcsán a szükséges intézkedéseket megtettem – közölte a főállatorvos. Tájékoztatása szerint a cég az állati hullák szakszerű ártalmatlanításáról és a helyszín fertőtlenítéséről január 2-án reggel gondoskodott.