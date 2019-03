Élethűek a tehetséges mindszenti grafikus portréi - galéria

– Budapesten élek, nagy Michael Jackson-rajongó vagyok. Úgy 3 évvel ezelőtt, a közösségi oldalon láttam meg egy fantasztikus rajzot a kedvencemről. Írtam az alkotónak. Így ismerkedtünk össze – tudtuk meg Tóthné Székely Ildikótól. Kiderült, hogy Urbán Gergő Mindszenten él és alkot. Ildikó gondolkodott, hogyan segíthetne a tehetséges fiatalnak.Nem sokkal később hirdette meg az Emberi Erőforrás Minisztériuma a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat. A kiírás mindenben stimmelt Gergőre. – Családom segítségével megírtuk a pályázatot az akkor 17 éves fiúnak és nyertünk – mesélte.Mi is felkerestük a tehetséges fiatalt. – Húszéves vagyok, kereskedelmi iskolába jártam. Most pedig esti tagozaton készülök az érettségire. Ez azért is jó, mert így napközben van időm rajzolni – mondta Urbán Gergő. – Mindig is szerettem rajzolni. Alsó tagozatos koromban rajzszakkörre jártam, de megszűnt. 14 évesen vettem újra a grafitot a kezembe, és portrékat kezdtem rajzolni.A legnagyobb hazai videómegosztón pedig nagy művészek videóit figyelem, hogy mi a titkuk, milyen eszközöket használnak. Sokat tanultam tőlük. Gergő főleg fekete-fehérben alkot, grafitceruzával. Munkáit egyre többen ismerik, főleg a közösségi oldalról. Többen rendeltek már tőle képet.– Fénykép alapján készítettem már portrét például Michael Jacksonról, Audrey Hepburnről, Madonnáról, Freddie Mercury-ról. A portrék mellett erotikus képeket is szeretek rajzolni, de vannak 3D-s rajzaim is. Ugyancsak kedvencem a negatív rajz, amikor a kép mellé a „negatívot" is elkészítem.Gergő már két alkalommal is elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által meghirdetett, a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat. Arra eddig nem volt példa, hogy valakit kétszer is támogassanak. Az ösztöndíjból rajzeszközöket, kereteket, laptopot vásárolt, és tanfolyamra fordította az elnyert összeget.– Voltak már kiállításaim, például a középiskolában, illetve itt, a mindszenti művelődési házban és szabadtéren is. Most, április 15-én nyílik meg az első igazán komoly kiállításom Budapesten, a Kimberly Cafe & Bistróban.