"Elképesztő szakmaiatlanság és sötétség" - Ismert gyermekorvos kritizálta Márki-Zayék otthonszüléses vállalkozását

Elképesztő ez a szakmaiatlanság és sötétség, és hozzá nem értés. Milyen színvonalon működhetett az otthonszülés egy ilyen nő kezei alatt?

- írta felháborodottan, majd hozzátette, láthatólag nem a nyugat-európai protokollokat követik, hanem a saját sötét alternatív világukat.Posztjában azt is kiemelte, az ellenzéki politikus és felesége továbbra is arra hivatkozik, hogy az orvosi irányelv csak ajánlás, betartani nem kötelező, a K-vitamin pedig (a szülésznő szerint) nem hatásos, illetve mérgező, mert sósav van benne, és azt a gyerek szájába adjuk. Erre reagálva úgy fejezi be posztját, hogy

Remélem, hogy holnap már a konyhasó ellen is tiltakozni fog, mert NaCl klór a klórgáz pedig betiltott vegyi fegyver, amivel a háborúban öltek meg embereket".