Emlékoszlopot avattak Kopáncson

A kopáncsi tanyamúzeumnál felavatott emlékoszlopot (balról) Kovács Sándor, Kovács Imre, Kovács Eszter és Kovács Sándor koszorúzta meg. Fotó: Imre Péter

A koszorút két, még most is ott élő ember, Kovács Sándor és Kovács Imre, valamint a helyszínen, a mai tanyamúzeumi ingatlanban korábban lakó testvérpár, Kovács Eszter és Kovács Sándor helyezte el. Az anno 21 dűlőből álló Kopáncs mindennapjait Hős Imréné Nagy Sára elevenítette fel, Dani Imre tanár pedig kiemelte: mindig is az összefogás volt a jellemző a kopáncsiakra.A mostani tanyamúzeumban korábban a Kovács család lakott. – Fájó, de jó szívvel idézzük fel azt a korszakot. Sokat dolgoztunk, de nyugalmas volt az életünk. A tagosítás idején, azt követően a bátyám Vásárhelyre költözött, jómagam 1975-ig maradtam itt édesanyámmal – mondta Eszter. A 93 éves Sándor bácsi könnyeivel küszködve annyit mondott: – Jó volt a tanyán élni, és jó volt most emlékezni. Bementünk, és körülnéztünk egykori otthonukban, a bejárat előtt emlékfotót készítettünk velük.A mai tanyai élet még csendesebb. Kopáncson manapság alig lakik pár család, főként idősebbek alkotják a népességet. – Evéssel, alvással és tévézésseltelnek most a napjaim. Nyugalom, békesség uralkodik, korábban mindenki a mezőgazdaságban dolgozott– közölte a 93. születésnapját június 15-én ünneplő Kovács Imre. Elárulta: az ismerkedés, a csajozás nem volt nehéz:– Mindenki megtalálta a párját, például mi a 9. dűlőben laktunk, a leendő feleségem pedig a 13.-ban. Nem kellett átmenni a szomszéd faluba udvarolni – mondta nevetve Imre bácsi.