Érdemben nem segítettek, csak küldözgették egyik helyről a másikra: kutyák garázdálkodtak Csúcs István kiskertjében

– Külső Paperén van kiskertem, ahol többek között a háznál tartott jószágoknak tárolom a takarmányt, szalmát, szénát, kukoricát. Az utóbbi időben többször meglátogattak a kóbor vagy kicsapott kutyák, jelentős károkat okozva – panaszkodott a vásárhelyi nyugdíjas, Csúcs István Mindig szerette az állatokat, jelenleg is tart baromfit, galambot, sertést, van egy lova is, és pár éve még szarvasmarhákkal is foglalkozott. Az út mellé kitett macskákat, kutyákat is rendszeresen befogadják, pátyolgatják feleségével. Tavaly november végén, december elején tűntek fel először a falkába verődött, kidobott, kivert ebek. – Szétszedték a kerítést, lerángatták, széttépték a bálákról, boglyákról a takarófóliát, szétszórták a kukoricacsutkákat. Csúnya munkát végeztek. Ez hétszer ismétlődött meg, legutóbb pár napja. Az igazi kárt az első öt vizit alkalmával okozták. Láttam a lábnyomaikat– idézte fel a nem túl kellemes emlékeket Csúcs István.Az igazi keserűség, bosszúság ezután következett.– Pingponglabdának néztek a hivatalos szerveknél, úgy passzolgattak egyik helyről a másikra. Először a rendőrséget tárcsázta, ott közölték, ez az ügy nem az ő hatáskörükbe tartozik, hozzátéve: a birtok védelme a tulajdonos feladata. Csináljon erősebb kerítést – javasolták. Az önkormányzathoz irányították, ott a közterület-felügyelők a mezőőr- höz „passzolták" tovább Pista bácsit. A mezőőr, Petrecz-Tóth Imre is elmondta neki: a birtokvédelem a tulajdonos dolga. Azért megpróbált kimenni a kiskerthez, de a nagy sár miatt nem jutott közel. Olyan tanácsot is kapott, lakossági fórumon vesse fel a problémát, de „azt mostanában nem tartottak" – mondta Csúcs István.Fejes Imrétől, a vásárhelyi önkormányzati kutyamenhely egyik befogójától is megkérdezte, mi a tennivaló ilyenkor. Azt a választ kapta: a zártkertes, lakott övezet miatt kilőni nem lehet a kutyákat, csapdákkal, élve kellene befogni őket, de ilyen szerkezetet még nem vittek ki neki. Állatvédőknél is érdeklődött, azt a felvilágosítást kapta: a kóbor ebek megfékezése nem az ő reszortjuk. Az egyik vásárhelyi vadásztársaságnál – ahol szintén kérdezősködött – azt közölték vele: a kutya nem dúvad, vagyis nem hozzájuk tartozik a semlegesítése. Majd „megtudta" tőlük: ez önkormányzati feladat. A kör bezárult. „Labdáztak" vele egy kicsit.– Az esetet be kell jelenteni nekünk, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.-nek (HMSZ Zrt.), esetleg rögtön a kutyás csoport vezetőjének, Salgó Péternek elmondani, mi történt. Sok ilyen bejelentés érkezik hozzánk, mindenképpen intézkedni fogunk – mondta el megkeresésünkre Magyar József, a HMSZ Zrt. üzemeltetési igazgatója. Hozzátette: a városháza portáján bárkinek megadják a telefonszámot, de az megtalálható a cég honlapján is.