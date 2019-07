Érkeznek az alkotások a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlatra: Idén közel 700 művet várnak

Hódmezővásárhelyen minden évben a legnagyobb képzőművészeti, de úgy is fogalmazhatunk, kulturális esemény az országosan is jegyzett Vásárhelyi Őszi Tárlat. Az idén immár 66. alkalommal rendezi meg a Tornyai János Múzeum Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő és egyik legjelentősebb kortárs képzőművészeti kiállítását. A mostani seregszemlére mintegy 280 alkotó regisztrált és a napokban kezdődött meg a művek beadása.Művészek sorakoztak július 22-én Budapesten, a Műcsarnoknál, hónuk alatt nagy méretű festményekkel, izgalmas formavilágú, plasztikákkal vagy éppen grafikamappákkal, hogy leadják alkotásaikat a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlatra. Az alföldi város kortárs kiállításának egyedisége abban gyökerezik, rejlik, hogy különleges elegye a meghívásos és szabad beadású tárlatoknak. Idén várhatóan közel 700 műből választja ki az augusztus elején összeülő, 7-től 9-ig dolgozó zsűri azt a mintegy 200 alkotást – utána határoznak a díjazottakról, díjakról, például a Tornyai-plakettről –, melyeket a közönség október 5-től, szombattól december 1-ig tekinthet meg az Alföldi Galéria földszinti kiállítótermeiben. Érdemes megjegyezni, hogy Vásárhelyen minden zsűritag minden alkotással találkozik, „élőben" látja, véleményezi, ugyanis van ahol az első körben még fényképek alapján bírálnak a szakemberek. A művek és művészek sorsáról döntők a következők: Pogány Gábor művészettörténész, a kiállítás címzetes kurátora, a zsűri elnöke, a tárlat társrendezője, Ámmer Gergő Tornyai-plakettes és Derkovits-ösztöndíjas szobrászművész, Czene Mária Tornyai-plakettes festőművész, Fekete Dávid művészettörténész, Hegedűsné Dékány Magdolna nyugalmazott művészeti tanácsadó, kulturális referens, Képiró Ágnes művészettörténész, a kiállítás társkurátora, a tárlat társrendezője és Miklós Péter múzeumigazgató, a szervező intézmény vezetője. A Vásárhelyi Őszi Tárlat hagyományosan mindig október első vasárnapján nyílt meg. Ezzel most azért kellett szakítani, mert október 6. Nemzeti Gyásznap, akkor emlékezünk az aradi 13 vértanúra. A következő vasárnapon, 13-án pedig Áder János köztársasági elnök döntése szerint az önkormányzati, helyhatósági választásokat rendezik meg.A tárlat, már említett, budapesti begyűjtését követően július 31-ig Hódmezővásárhelyen, a kiállításnak helyet adó Kossuth téri galériában adhatják le munkáikat az alkotók. A menetrend szerint ezt követően a múzeum munkatársai rendszerezik az alkotásokat, hogy a héttagú zsűri minél átláthatóbban, minden műről egyedileg, külön döntve jelölje ki a „fináléban" maradó alkotásokat.