Érthetetlen a beléptetés: Elkérik a személyi igazolványokat a vásárhelyi városházán

– Szokatlan, de nem kellemetlen ez a beléptetési rendszer. Egyébként értelmetlennek találom, de ez van, el kell fogadni – mondta Ramóna, aki kislányával, Zsófiával érkezett a vásárhelyi városházára ügyet intézni. A portánál a nevet és a személyi igazolvány számát rögzítik, és minden betérő kap egy vendégkártyát, amelyet távozáskor le kell adni. Úgy tűnt, inkább amiatt bosszankodik, hogy valaki sorszám kérése nélkül bement előtte.



Hétfőn vezették be az új beléptetési rendszert a vásárhelyi városházán, de szerdán délután már nem kérték a személyes adatokat, ezt azzal indokolva: a portás nem hivatalos személy. Legalábbis ezt tapasztalták a helybeliek, mert hivatalosan nem szüneteltették. Tegnaptól ismét élt a rendszer. Az ügyben a Fidesz helyi szervezete és az önkormányzat közleményeket tett közzé, indokolva, illetve cáfolva, miért van erre szükség. Megtudtuk: a lakosság körében vegyes a fogadtatása a biztonsági okokból bevezetett intézkedésnek, de megértik, nem a portások tehetnek róla.



– Nem tehetünk mást, elfogadjuk, hogy ez van. Egyébként nem találom felháborítónak, viszont érthetetlen, eddig is megvoltak nélküle, nem tudom, mi indokolja a bevezetését – közölte véleményét Éva.



A beléptetést törvényi kötelezettség írja elő – informálták lapunkat a városházán. A mostanit rövidesen mágneskártyás rendszer követheti a fokozottan védendő irodáknál, és akkor a földszinten, az ügyféltérben ismét a korábban megszokott lesz a közlekedés – tudtuk meg. A Fidesz szerint viszont a törvény csak az informatikai rendszerek és a tárolt adatok védelmét írja elő, ami a városházán eddig is biztosított volt.