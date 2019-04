Erzsébeti kézbe kerülhet a szikáncsi közösségi ház

– Egy ismereteim szerint még hivatalosan be sem jegyzett, és nem is szikáncsi szervezet kapja meg az itteni művelődési ház teljes használati jogát a vásárhelyi önkormányzattól – mondta sajtótájékoztatón Benkő Zsolt önkormányzati képviselő, a szikáncsi részönkormányzat vezetője, aki hivatalosan erről semmilyen információt nem kapott.



Szerinte a városvezetésnek, különösen Márki-Zay Péternek összekovácsolni kellene a közösséget, nem pedig éket verni közéjük.



Benkő Zsolt kiemelte, az elmúlt években a részönkormányzat számos közösségi rendezvényt, falunapot, családi, gyermek-, sport- és egészségvédelmi napot szervezett ott.



– Rendkívül kellemetlen lesz, hogy a jövőbeni rendezvényeinkhez olyan egyesületnél kell részönkormányzati elnökként kilincselnem a helyszínért, amelyről azt sem tudni, milyen forrásból akarja a házat üzemeltetni, milyen programokat tervez – közölte.



A képviselő meg nem erősített információi szerint az egyesület elnöke a szomszédos Erzsébeten egy másik civil szervezetet is vezet. Csakhogy ott semmilyen rendezvényt nem tartottak az elmúlt években. Az ottani közösségi házat teljesen elhanyagolták.



– Sajnálatos, hogy olyan ember akar Szikáncson közösséget építeni, aki az elmúlt években bebizonyította, hogy az ilyen feladatra alkalmatlan. Ráadásul az új civil szervezet vezetője 2018-ban több mint fél évig volt előzetes letartóztatásban – fogalmazott Benkő Zsolt. A képviselő a jövő heti közgyűlésen interpellál ebben az ügyben.