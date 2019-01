Esnek, kelnek a jeges úton: balesetveszélyesek a kisebb utcák Vásárhelyen

A József Attila utcában csak azért nincs mindenütt jég, mert itt több autó közlekedik. Fotó: Imre Péter

– A kisebb vásárhelyi utak és járdák mind tiszta jegesek, alig lehet közlekedni rajtuk, járhatatlanok, nem takarítják azokat – mondta lapunk egyik vásárhelyi kézbesítője, Anikó, aki hajnalban juttatja el a Délmagyarországot olvasóinkhoz. Sorolta az utcákat, a Janákyt külön kiemelve, amelyet tükörjég borít. – Nem úsztam meg esés nélkül: egyszer a Munkás utcában, majd a Pálffy utca bicikliútján zuhantam el a kerékpárral. Szerencsére nem lett belőle komolyabb baleset, sérülés – tette még hozzá.Kisebb sétát tettünk Vásárhely központjában, és az apróbb utcákat valóban siralmas állapotban találtuk. A Lánc utcában a járdákat fedte jég, a Mártonon viszont az útfelület is jégbordás volt, a Bercsényit szépen letakarították. A Kinizsiből nyíló Berzsenyi – a Farkas és a Nagysándor József utcába vezet – havas, jeges, biztonságosan csakis autóval járható, kétkerekűvel és gyalog merész vállalkozás, igazi kihívás rajta végigmenni. A vele párhuzamos József Attilán sem sokkal jobb a helyzet, a nagyobb forgalom miatt kopott a csúszós felület. Viszont ez az utca köti össze a Kinizsit a Rapcsákkal, utóbbi tulajdonképpen a város főutcája, a 45-ös számú főút része, mégis elhanyagolták a takarítását. A Kinizsin futottunk össze a szórólapozó Vincze Jánossal.– Magam is azt tapasztaltam, hogy a kisebb utak jegesek, takarítatlanok, jó lenne, ha ezekre is figyelnének az illetékesek. Párszor már el is estem a jégbordás, csúszós felületeken – panaszkodott. Egy névtelenséget kérő férfi közölte: a József Attilán a járdán biciklizik, mert az úttesten már többször elesett.– A kisebb, úgynevezett harmadrendű utakat, utcákat tíz éve takarítottuk utoljára, a tervben csak a forgalmasabb gyűjtő- és főgyűjtőutak szerepelnek – mondta Kovács Pál, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója. – Ráadásul növekedtek a feladataink, mert a Közúttól átkerült hozzánk a Jókai, az Ady, a Tóalj, a Bajcsy-Zsilinszky és a Kaszap utca, valamint a Kutasi út, az állami cég csak az elkerülőkkel foglalkozik. De ha az önkormányzat megrendeli, a kisebb utcákat is megtisztítjuk, kapacitásunk ugyanis van rá, amennyiben a hóhelyzet lehetővé teszi, vagyis nem esik a hó – közölte a szakember. Hozzátette: készülnek az újabb havazásra, alásózással.A járdákon is óvatosan, figyelve lehet csak közlekedni. Ezért viszont már nem az önkormányzat okolható: mindenkinek kötelessége a portája előtt azt letisztítani. Amennyiben elmulasztják, büntetés is kiszabható, amit Vásárhelyen helyi rendelet szabályoz. A tarifa 50 ezer forintig terjedhet, ha nem takarítják le a havat és a jeget az ott élők.