Éveket várhatunk még az új vásártérre - A vásárhelyi piac romosan, lelakottan ˝ünnepli˝ 100. születésnapját

- A vásárhelyi piacról szóló 2017-es konzultáción 1200 vásárló és 200 eladó mondta el véleményét, számos változtatást javasoltak – mondta Fekete Ferenc (Fidesz–KDNP) önkormányzati képviselő, aki a fideszes városvezetés alatt a piacért felelt, több sajtótájékoztatót, fórumot tartott az ügyben.Lázár János országgyűlési képviselő, akkori kancelláriaminiszter 2017 őszén azt javasolta: a régi piac helyén olyan újat építsen Vásárhely, ami versenyképes lehet a multikkal, az ottani szolgáltatásokkal. Hozzátette: a városnak nincs adóssága, a kiadás betervezhető a következő évek költségvetésébe. Vagyis szakaszosan, több ütemben épülhetett volna meg az új piac. Az Almási István polgármester halálát követően polgármesteri jogkörrel felruházott Hegedűs Zoltán alpolgármester tavaly február elején arról számolt be: megkezdődött a tervezés, az első látványterveket nyár közepén bemutatják. Elkészültek, de már ezeket sem vásárolta meg az önkormányzat – tudtuk meg.– Almási István halálát, majd az amiatti időközi polgármester-választáson Márki-Zay Péter győzelmét követően szakadt meg a folyamat. Az új városvezetés nem folytatta. Pedig már Orbán Viktor miniszterelnökkel is egyeztettünk, aki támogatta a közel 4 milliárdos beruházás megvalósulását. Az ország első olyan piaca lett volna a miénk, amely egy hatalmas, minden igényt kielégítő csarnokban kapott volna helyet, mintaprojektként számoltak vele – közölte Fekete.A jelenlegi főeladósor helyén felépített új piaccsarnokban magas színvonalú szolgáltatásokat élvezhettek volna a vásárhelyiek, a vásárlók és az eladók egyaránt, többféle üzlettel, fodrásszal, játszótérrel, gyermekmegőrzővel, a különböző termékek szektorokba csoportosításával. Teljesen megújult volna a pavilonsor, amelynek egységesítették volna az arculatát és szolgáltatásait. Szóba került a bevásárlókocsik alkalmazása, illetve hogy az oldalak egyes részeken nyitottak lettek volna, és egész héten nyitva tartott volna. A mostani piac lelakott, évek óta elavultak és balesetveszélyesek az árusítóasztalok, vagyis valamilyen mérvű rekonstrukció mindenképpen ráférne. A vásárhelyi piac egyébként idén „ünnepli" 100 éves fennállást.– Szükséges az új, a modernizálás, mégsem bánom, hogy szünetel a projekt – mondta az egyik üzletben dolgozó József. Azzal indokolta, ha elkészül, biztosan magasabbak lesznek a bérleti díjak, és még az sem világos, miként vihetnék be portékájukat a csarnokba.– Haladjunk a korszerű felé, haladjunk előre, és ne visszafelé a korban! – jelentette ki a vásártér közelében lakó Török Zoltán. Hozzátette: jó lenne egy modern, minden követelménynek megfelelő piaccsarnok, a jelenleginél már veszélyesek az asztalok.Márki-Zay Péter polgármestert is megkérdeztük az ügyben: – Az idei költségvetésben nem szerepel, a büdzsével kapcsolatos egyeztetésekkor sem került szóba, és akkor sem, amikor Bényi Krisztina helyettes államtitkárral a Modern Városok programban megvalósítandó beruházásokról beszéltünk. Ha felépül, azt csak pályázati forrásból tudom elképzelni, és a hosszú távú tervek között lehet helye. Ezzel a projekttel most nem foglalkozunk – közölte a városvezető.