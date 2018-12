Ezüstévet zárt Szenti Ferenc vásárhelyi erőemelő

Varsányi Vajkkal (balról) készül többnyire Vásárhely legerősebb embere, ifj. Szenti Ferenc.

– Ha a tavalyit aranyévnek neveztük, hiszen minden viadalon, amin elindultam, győztem, akkor 2018-ra az ezüst volt a jellemző – kezdte idei összefoglalóját ifj. Szenti Ferenc vásárhelyi erőemelő. A Győrben tartott GPC-világkupán, a füzesgyarmati magyar bajnokságon és a nagyszombati WUAP-világbajnokságon a dobogó második fokára állhatott fel, míg az Egerben rendezett GPC-világbajnokságon nem talált legyőzőre. Az eredménysor imponáló.– Kicsit gyengébb, mint a 2017-es teljesítményem, de azért elégedett vagyok, főként, hogy tavasszal egyéni rekordokat értem el 300, majd 302,5 kilót felhúzva. Ősszel ezt nem tudtam megismételni, pedig akörüli eredménnyel a három ezüstből legalább kettőt aranyra „cserélhettem" volna – folytatta értékelését Vásárhely leg- erősebb embere, akit tavaly lapunk és a város is az Év legjobb férfisportolójának választott. A krónikához tartozik, hogy megsérült a jobb lába, és az utolsó két viadalon már így állt dobogóra. – Amit lehetett, kihoztam ebből az esztendőből – állapította meg.A civilben szakácsként a családi vállalkozást jelentő kisvendéglőben dolgozó Ferenc már megkezdte a felkészülést a 2019-es szezonra. Lesz Tiszakécskén és Németországban Európa-bajnokság, de a nagy álom az Egyesült Államokban – Chicagótól 200 kilométerre, egy kisvárosban – rendezendő WUAP-világbajnokság, amelyre feltétlenül szeretne kijutni hazája és városa képviseletében.– Erre anyagilag és fizikálisan is gyúrni kell. Valószínűleg holnaptól kiállok az utcára kéregetni... – jegyezte meg nevetve. Hozzátette: amennyiben minden sikerülne, húga, Ágnes és annak vőlegénye, Tibor kísérné el a versenyre. Általában Varsányi Vajkkal készül együtt, a fiatal tehetség Nagyszombaton első felnőtt világbajnokságán bronzérmet szerzett.Az étkezésre minden sportolónak figyelni kell, ez alól nem lenne kivétel ifj. Szenti Ferenc sem, bár ő kissé lazábban áll a témához. – Arra, hogy mit eszek, nem nagyon figyelek, csakis akkor, ha a verseny előtt fogyasztani kell. Szakácsként magamnak állíthatom össze a szükséges menüt. Ebben a szakmában is értem már el, szinte nap mint nap, sikereket: ha megdicsérik a főztömet, olyan, mintha aranyérmet akasztanának a nyakamba – vallott szakmájáról.– Eddigi sportpályafutásom legszebb pillanata az volt, amikor először felhúztam a számomra álomhatárt jelentő 300 kilót. Alig hittem el. Hasonlóan boldog lennék, ha az USA-ban érnék el súlycsoportomban, a –125 kilóban jó, mondjuk dobogós eredményt – zárta mondandóját ifj. Szenti Ferenc.