Fekete: Saját karrierjét építette a polgármester

– Márki-Zay Péter az elmúlt egy évben a saját politikai karrierjét építette, nem pedig Hódmezővásárhelyt. Erre jó példa a Rárósi út – mutatta a kátyúkat Fekete Ferenc. Emlékeztetett: 2018-ban a közgyűlés döntött a Rárósi út felújításáról. Megvolt az anyagi fedezete is. A polgármester azonban nem hajtotta végre a közgyűlési döntést. Fekete szerint azért, mert fideszes képviselők támogatták ezt az ügyet.



Fekete Ferenc hangsúlyozta, a Rárósi Vásárhely legrosszabb állapotú útja. Kiemelte, az elmúlt 1 évben Magyarországnak lett egy új ellenzéki pártja, a városnak viszont ebben az egy évben nem volt polgármestere.

Arról is beszélt, hogy a Járható Vásárhely programban is szerepelt a Rárósi út felújítása, amit ugyancsak nem hajtott végre a polgármester.



Fekete Ferenc elmondta, az idei költségvetési tervezetben 300 millió forinttal újból szerepel a Járható Vásárhely program, amiben a Rárósi út felújítása prioritást élvez. A számítások szerint a beruházás mintegy 100-120 millió forintba kerülne.