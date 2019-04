Feljelentést tesz a Fidesz a rendőrségen a városházára pedig közérdekű adat iránti igényüket nyújtják be

- A pénteki kérésünk ellenére Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, hétfőn délután 4 óráig, illetve eddig a pillanatig sem mutatta be az informatikai szerződéseket - mondta a kedden megtartott sajtótájékoztatón Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi Fidesz-KDNP frakcióvezetője.- Ez arra utal, hogy a szerződések körül valami nincs rendben. Nagy valószínűséggel Márki-Zay Péter újabb korrupciós ügyére leltünk rá - fogalmazott a képviselő, aki szerint két oka lehet, hogy Márki-Zay Péter nem adta ki a szerződéseket. Hegedűs Zoltán úgy véli, lehet, hogy fiktív szerződésekről van szó, amit szerinte erősít az is, hogy tavaly december 1-jén kötötték meg az egyik céggel szerződést. A vállalkozás azt a feladatot kapta, hogy a vírustámadásoktól védje meg a városháza informatikai rendszerét. Ha jól végezték volna a dolgukat, akkor a március 18.-i totális leállás nem történt volna meg.- A másik lehetőség pedig az, hogy ezek a szerződések szabálytalanok, jogi-, beszerzési-, pénzügyi-, vagy számviteli fegyelmet szegnek. De az is lehet, hogy a kettő együttesen az oka annak, hogy a polgármester nem hozza nyilvánosságra a szerződéseket. Kénytelen vagyunk jogi lépéseket tenni. Hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést teszünk a rendőrségen. A városháza felé pedig közérdekű adatigényléssel is élünk.Újságírói kérdésre Hegedűs Zoltán elmondta, meglehetősen keveset tudnak a két szerződés tartalmáról. Annyi bizonyos, az első cég projektmenedzsere a másik cég tulajdonosa. A frakcióvezető szerint az is gyanús, hogy a városháza informatikai rendszere ellen, a jegyzőkönyv szerint, március 18-án 22 óra 03 perckor történt a vírustámadás és két órán belül megkötötték a másik céggel a szerződést.