Felújítják a Barattyosra vezető kerékpárutat

A kerékpárútra ráfér a javítás, amit hamarosan megkezdenek. Ezt Benkő Zsolt önkormányzati képviselő jelentette be a napokban a hivatalos Facebook-oldalán.



– A kerékpárút állami fenntartású út, a Szentes felé vezető út bal oldalán található. Arról kaptam hírt, hogy két hónapon belül felújítja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. – erősítette meg lapunknak is az információt. Mint mondta, ez nagyon örömteli hír: javul a Szentesi út melletti tanyákban élők, illetve a barattyosiak kerékpáros közlekedési lehetősége. A kerékpárutat egyébként a kiskertekben élők is sűrűn használják, de sportolás céljából is sokan járnak arra.



Benkő Zsolttól úgy tudjuk, a kerékpárutat május végére újítják fel.