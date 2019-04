Felújították a mindszenti kompot, újra jár a Tiszán

1977-ben építették a mindszenti kompot. Azóta nem volt olyan volumenű felújítás, mint most. A vízi járműre mintegy 20 millió forint pályázati forrást költöttek.



– Az eddigi fenyőpadozatot strapabíróbb, vastagabb és szebb tölgyfa borításra cseréltettük. A biztonsági korlátok is újak lettek, most már megfelelnek a szabványoknak – sorolta Draskovits Artúr, a komp üzemeltetője, hogy mi minden történt a komppal a kéthetes leállás idején. Új helyzetjelző villogók kerültek a régiek helyére, mert ettől az évtől kezdődően erre is új szabályozás érvényes. A kompon létesítettek egy kis pénztárhelyiséget is.

Az átkelőhajó felépítményét tartó 12 légkamra fedelét is kicserélték. Újak a csörlők. A komp új motort is kap. Ezt azért nem szerelték még fel, mert a speciális aggregátor még nem érkezett meg. Ez a berendezés azért is fontos, mert így villamosítják is a vízi járművet, vagyis a jövőben „áram" is lesz a kompon. A motorcsere idejére, körülbelül 3 napra ismét leáll az átkelés. Akkor a főkötelet is kicserélik, illetve a komp feljárókapuit is felújítják.