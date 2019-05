Fit-kid verseny volt Vásárhelyen - és mi az a fitnesz?

Jelentősebb megyei eredmények



A rendező Hód-Fitness SE versenyzői egyéniben 6 dobogós helyet szereztek, ebből kettő 1., Szkalonai Fanni és Pálvölgyi Zita – utóbbi megnyerte a három verseny összesítése alapján a Grand Prix-t is az V. korcsoportban –, három 2., Kovács Viola, Kocsor Kira és Törökgyörgy Adrienn, és egy 3., Kocsor Zorka lett. A „hódosok" a csoportoknál is 6 dobogós helyet értek el, kettő Grand Prix-győzelmet jelentett. A szegedi Phoenix Fitness is több érmes helyezést könyvelhetett el. Kiemelkedik Rideg Kata elsősége, aki a II. korcsoportban a Grand Prix-t is megnyerte. Nagydíjas lett még Szabó Vivien (IV. korcsoport) és a felnőtt Bereczki Karina.

A szentesi Victoria Fitness sportolói közül a 9. korcsoportos Bede Réka a vásárhelyi versenyt és a nagydíjat is megnyerte, a felnőtteknél Kozma Bettina 3. lett.

– Gyerekkoromban, nagyjából tízévesen ismerkedtem meg a fitnesszel és a különböző sportágakkal, például 12 évig duatlonoztam, de kondizni is jártam, hogy megerősödjek – mondta a vásárhelyi Kaszás Xénia, akivel a buszpályaudvartól nem messze beszélgettünk. Kislánya, az öt és fél éves Maczelka Xénia Rozália is fit-kid edzésekre jár a Hód-Fitness SE-hez. – A fitneszben nem versenyeztem, de a mai napig gyakorlom. Nem hagyom el, folyamatosan mozgásban tartom magam, bearanyozza a napom az edzés – közölte.– A televízióban szívesen nézem a fitneszversenyeket. Nagyon szépek a lányok! Könnyed, de nem könnyű sport, fizikálisan megterhelő, ahogy figyeltem – mondta Balogh János nyugdíjas kőműves. Azt is tudta, a vásárhelyiek, Rácz Ildikó vezetésével Európa, sőt a világ legjobbjai közé tartoznak. A középkorú férfiak, akikkel beszéltünk, nem hallottak még a sportágról, Jánosnak a crossfit rémlett, ami létezik, egy Amerikából származó fitneszrendszer. Csépányi Rita korábban kick-boxban és ökölvívásban jeleskedett – Szalkai Edinával versenyzett együtt –, de a fitnesszel és az aerobikkal is foglalkozott, foglalkozik amatőr szinten a mai napig.– A fitnesz a tornából és a ritmikus sportgimnasztikából, ismertebb nevén az rsg-ből alakult ki, ezek elemeit vegyíti – közölte már az országos fit-kid verseny helyszínén, a Balogh Imsi Sportközpontban, ahol közel 30 csapat 300 sportolója jelent meg, a 67 éves Iszlai András, a szegedi Phoenix Fitness egyik trénere. 14 évet tornázott, versenyzett, és 45 éve edző. – A nők számára ez egyfajta kifejezési mód, mert nekik van igazából érzékük a finom dolgokhoz. Hangsúlyozza kedvességüket, kecsességüket – mondta.– A család alkalmazkodik. A programot Zita edzéseihez igazítjuk, amiből öt van egy héten. Marosleléről járunk a Hód-Fitness vásárhelyi foglalkozásaira. Büszkék vagyunk rá! – jelentette ki az édesanya, Csenteri-Molnár Éva. És akkor még „csak" annyit tudott: lánya gyakorlata jól sikerült – Zita éppen az arról készült fotókat nézte vissza. Annyira jól, hogy megnyerte az V. korcsoportot, és három verseny összesítése alapján a Grand Prix-t.A sportág egyik vásárhelyi és országos legendájával, a tízszeres Európa-bajnok, 19 éves Törökgyörgy Adrienn-nel is találkoztunk.– Azért szeretem a fitneszt, a fit-kidet, mert változatos sportág – sajnos országosan kevesen űzik –, mindig éri az embert újdonság, meglepetés, jó és rossz egyaránt. A gyakorlatok előtt még mindig van bennem drukk, de nem szabad túlizgulni a dolgokat – közölte Adrienn. Nem tette: a szeniorok, vagyis a felnőttek mezőnyében a 2. helyen végzett.