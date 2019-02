Ebben a házban van az alig ötmillió forintért vett lakás. Fotó: Délmagyarország

Fidesz: Adócsaló vezeti Vásárhelyt



Ma egy ügyeskedő, adócsaló ember vezeti Vásárhelyt – jelentette ki kedden Hegedűs Zoltán, a közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának vezetője. Márki-Zay Péter polgármester ugyanis 2011-től 2017-ig vezette felesége otthonszüléssel foglalkozó cégét, és akadtak évek, mikor feleannyi bevételt vallottak be, mint amennyi a hivatalos árlistájuk alapján várható volt. Hegedűs Zoltán szerint több 10 millió forint adómentes feketebevétele keletkezhetett a vállalkozásnak. A polgármester szerint viszont lejárató kampány része mindaz, ami a felesége tevékenységével kapcsolatban megjelent.

Áron alul, többszörösen jogszabálysértő módon, a közgyűlést megkerülve játszott át egy, Hódmezővásárhely főterén található önkormányzati lakást Márki-Zay Péter polgármester Nagy Ernő helyi szocialista képviselő lányának – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján a vásárhelyi Fidesz–KDNP közgyűlési frakciójának vezetője.Hegedűs Zoltán elmondta, hogy Nagy Ernő (aki egyébként a Lakásügyi Tanácsadó Testület elnöke) lánya 2017 júliusától bérelte az 54 négyzetméteres ingatlant a Kossuth téren, kevesebb mint 30 ezer forintért. A bérleti szerződését többször is meghosszabbították, mert azt az önkormányzat lakásbérleti rendelete alapján félévente felül kell vizsgálni.Hegedűs Zoltán szerint Nagy Ernő lányának a bérleti szerződése legutóbb tavaly december 17-én járt le. A szerződés meghosszabbításának pedig több feltétele is van. Egyrészt kell a szocialista politikus vezette Lakásügyi Tanácsadó Testület támogatása, és igazolni kell azt, hogy a bérlőnek nincs közműtartozása.Arról pedig már Cseri Tamás fideszes képviselő beszélt, hogy mivel Nagy Ernő lányának lejárt a bérleti jogviszonya, és nem igazolta, hogy nincs tartozása, az önkormányzat nem hosszabbíthatta volna meg a bérleti jogviszonyt. Cseri Tamás szerint ahelyett, hogy elutasították volna a kérelmet, a polgármesteri hivatal a Lakásügyi Tanácsadó Testülettől kért állásfoglalást. A szocialista politikus vezette tanács pedig még aznap, soron kívül támogatta a szerződéshosszabbítást, amelyet Márki-Zay Péter és Kis Andrea alpolgármester ugyancsak aznap alá is írt.A fideszes politikusok szerint ez azért fontos, mert elsősorban az veheti meg kedvezményes áron a lakást, aki benne is él. A vásárlásra pedig mindössze három napot kellett várni. Cseri Tamás bemutatott egy adásvételi szerződést, amelyet a polgármester írt alá az év utolsó munkanapján, december 21-én. Az iratból kiderül, hogy a 8 millió 400 ezer forintra értékelt lakást Nagy Ernő lánya 40 százalékos kedvezménnyel, mindössze 5 millió 40 ezer forintért vásárolhatta meg. Ráadásul nem is kellett azonnal fizetnie, erre 2019 áprilisáig haladékot kapott.A fideszes politikusok szerint van egy másik komoly gond is az eladással. Mégpedig az, hogy egy önkormányzati rendelet szerint nem lehet a testület jóváhagyása nélkül eladni az önkormányzati lakásokat, ez pedig most éppen így történt.A sajtótájékoztató után Kis Andrea elmondta, hogy a lakás eladásával a korábbi városvezetés egy 2017-es döntését hajtották végre, amelyben értékesítésre kijelölték a lakást. A Fidesz szerint azonban az a döntés azonban csak annyit jelent, hogy a lakás eladható, az értékesítésről viszont a közgyűlésnek kell döntenie.Tatár Zoltán aljegyző pedig azt mondta, hogy a közüzemi tartozások tisztázása nem függ össze az önkormányzati lakások vásárlásával. Nagy Ernő lányának április 1-ig kell kifizetni a vételárat, addig bérlőként él az ingatlanban, és csak azután kerül a nevére.