Gyógyszer helyett zöldség: az egészségre nem sajnálják a pénzt a mindszenti Hevesiék

Egyszer már nyert a Délmagyarországgal a Hevesi házaspár, akkor Nizzába utaztak egy hétre. Fotó: Frank Yvette

Paradicsom, karfiol, uborka, körte és a salátákhoz kitűnő mogyoróolaj landolt a mindszenti Hevesi József és felesége, Magdolna bevásárlókocsijában, amelyben a sertéscomb és a darált hús is jól megfért. Az egyikből rántott hús, a másikból fasírt készül – ez ugyanis az unokák egyik kedvence. No meg a májkrém, a nápolyi és a gumicukor. Utóbbival sok mindent el lehet érni náluk – állította a 63 éves József, aki gyakran viszi a helyben lakó 9 évest és a 6 éves ikreket fociedzésre. A három éve nyugdíjas házaspár szívesen besegít a gyerekek körül: elszaladnak értük az oviba, van, hogy náluk is alszanak a lurkók. Ilyenkor a közös meccsnézés és szurkolás is belefér az estébe.– Hasznos a sport, minél korábban el kell kezdeni, a mobiltelefonozástól csak elmagányosodnak a fiatalok – mondta Magdolna, miközben kenyeret, mosószert, vajat pakolt a kosárba. 1976-ban házasodtak össze, két fiúgyermekük született. Mindszenten építkeztek, az egészségügyben dolgoztak: József Vásárhelyen és Szegeden 22 évig mentőzött, Magdolna körzeti ápolóként 40 évet dolgozott. Nem csoda, hogy a mai napig mindkettőjüket az egészséges életmód és a segíteni akarás vezérli.1976 óta Délmagyarország-előfizetők. 25 évvel ezelőtt egy másik játékunk fődíját, az egyhetes nizzai utat nyerték meg. Életük egyik legnagyobb élménye volt ez – állítja Magdolna, aki szenvedélyes rejtvényfejtő. Külföldre nemigen jutnak el, de a belföldi kirándulásokat nagyon szeretik, ilyenkor felszerelik az autóra a kerékpárokat is. A 61 éves asszony tekerni a városban is szokott, közben meg-megáll beszélgetni az ismerősökkel, és heti háromszor tornára is jár. Persze dolog is akad bőven, a kertészkedés, a veteményezés, a ház körüli munkálatok mindkettőjüknek adnak elfoglaltságot. Lassan a húsvétra is készülni kell, diós sütemény és apró sós falatok biztosan lesznek a húsvéti sonka mellett – ígérte Magdolna.