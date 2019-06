Hagyomány és rock a Hód-tavi csatán

– Az állandó szereplőink, résztvevőink ezúttal is eljöttek és segítettek a Hód-tavi (rock)csata megrendezésében, melynek a helyszínét ezúttal is Rolandring adta – mondta a főszervező, Sípos Róbert. A pénteki dorombszó kísérte táborállítás után szombaton és vasárnap már a nyilvános programok következtek. Ottjártunkkkor éppen a Kun László íjász emlékverseny zajlott, melyen mintegy ötvenen vettek részt, és kisebb csoportokra bontva összesen 15 célra lőttek.



A eseményre több helyről érkeztek szereplők: Szegedről a Hősök Kapuja Hagyományőrző Baráti Kör, Kunszentmiklósról az Iloncsuk szabadcsapat, Mindszentről és Vásárhelyről íjászok, illetve utóbbi városból barantások, Szatymazról pedig lóháton jött egy kisebb csoport. A rendezvény népszerű, amin nem csodálkozhatunk: őseink és a velük harcban álló kunok világát idézi meg, akkori ételeket készítettek a benevezők a vasárnapi Hód-tavi gasztro-lovagi torna keretében, de kóstolhattunk a szegedieknek köszönhetően mézsört, melyet eleink is hasonlóképpen készítettek el.



A Hód-tavi csatáról, melyet 1282-ben IV. László király vívott és nyert meg korábbi szövetségeseivel, a fellázadt kunokkal szemben, sokat megtudhattak az érdeklődők a stílszerűen jurtában tartott előadáson Szabó Pál történésztől. Az összecsapás pontos helye nem ismert, de valószínűleg Vásárhely mellett, egy ma már nem létező, és holdsarló alakjáról Hód-tónak nevezett helyen lehetett. A harc látványos párviadalok formájában elevenedett meg.



A vásárhelyi gyökerekkel rendelkező Korponovics Viktor és bátyja, Dávid a kunszentmiklósi Iloncsuk szabadcsapattal érkezett. Elmondták, nagyon megtetszett nekik ez a világ, az akkori viselet és fegyverek, melyeket maguknak készítenek. Viktor, aki éppen egy fegyveralkatrészt csinált, 6 hónapja, testvére már 5 éve tagja a jó közösségi szellemű hagyományőrző-csoportnak.



– Manapság nem könnyű ilyen eseményeket szervezni, különösen választások évében, idején nehéz rá pénzt szerezni – osztotta meg gondjait Sípos Róbert. – Nem is számolom, megéri-e, mert, ha a kufárszellem uralkodna el rajtam, azonnal abbahagynám. Az a fontos, hogy ápoljuk a hagyományokat és az érdeklődőket – illetve magunkat is, mert ez a hobbink – visszarepítsük a múltba, megidézve egy fontos csatát és szereplőit. Úgy hiszem, ezúttal is sikerült – közölte. Elmondta még: nagy fájdalma, hogy a közeli, kunsüveget mintázó Hód-tavi emlékmű a mai napig nem készült el, évek óta áll befejezetlenül, romlik az állaga, pusztul. Nagy álma lenne, hogy végre elkészüljön méltó emléket állítva a csatának.



A csata rockrészét szombaton este három vásárhelyi banda, a Folkroll, a WTTD, vagyis a We Think To Do és a Volumefeeder szolgáltatta.