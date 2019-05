Hátráltatja a víz a strand fejlesztését Mindszenten

Mindszenten 100 millió forintos pályázati forrásból fejleszti az önkormányzat a szabadstrandot. A szennyvízelvezetés megoldása, öltözők, zuhanyzók, pelenkázókonténer kialakítása is szerepel a tervek között. A meglévő kaput székelykapura cserélik. Lesz Mindszentnek egy, a térségben egyedülálló ködszínháza is a strandon, valamint egy elbontható diszkóhajó is készül. Az árbócos merőleges lesz a Tiszára.



Elvileg május végére kellett volna elkészülnie, de az állandó esőzés és az áradás miatt csúszik a kivitelezés.

– Nemrég kaptuk meg az építési engedélyt. A közművek már a földben vannak. A burkolat is készül – mondta Zsótér Károly polgármester. Hangsúlyozta, a hajóépítés körülbelül háromhetes munka. Ha az időjárás és a vízszint ezt lehetővé teszi, a kivitelezők gyorsan elvégzik a munkát.