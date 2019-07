Hazánk legszebb birtokát keresik - két vásárhelyi vállalkozás is versenyben van a címért

A Hódkertész Kft. 11 hektáron paradicsomot, paprikát és kígyóuborkát termeszt. Termálfűtést alkalmaznak a birtokon. FOTÓ: MAGYARORSZÁG LEGSZEBB BIRTOKA FACEBOOK-OLDAL

Munkában a zsűri a Magyarország legszebb birtoka versenyben.FOTÓ: MAGYARORSZÁG LEGSZEBB BIRTOKA FACEBOOK-OLDAL

Huszonegy hazai gazdaság versenyez a Magyarország legszebb birtoka címért. Csongrád megyéből két hódmezővásárhelyi agrárvállalkozás, a Hódagro Zrt. és a Hódkertész Kft. érdemelheti ki a díjat.A zsűri a napokban tartott náluk birtokbejárást.A verseny honlapján olvastuk Magyarország legszebb birtokának legfőbb jellemzőit. Eszerint legyen technikailag jól felszerelt, praktikus, működjön együtt más társaságokkal, mutasson jó képet a hazai mezőgazdaságról, agrárszakmailag is legyen jól felépített. Hét kategóriában hirdették meg a versenyt.A zsűrizés július 12-én zárult. Augusztus 1-jén kezdődik a Facebook-szavazás a Magyarország legszebb birtoka oldalon. Voksolni augusztus 20-ig lehet. Az online szavazás abszolút győztese lesz a „Magyarország legszebb birtoka 2019 közönségdíjasa" cím tulajdonosa. A hét kategóriagyőztest pedig a 21 tagú zsűri választja ki titkos szavazással az augusztus 31-i gálán. A verseny honlapján a részt vevő cégeket is bemutatják.A Hódagro Zrt. szántóföldi növénytermesztő birtok kategóriában versenyez. A cég 4200 hektáron gazdálkodik. Kalászos gabonát, búzát, árpát, napraforgót, vetőmagot, kisebb területen cukorrépát és szemes cirkot is termesztenek, legelővel is rendelkeznek. Baromfi-, szarvasmarha- és juhtartással is foglalkoznak. A birtokon pihenőpark, két halastó és egy vadászterület is található.A cég vezetője Szabó Lajos.A Hódkertész Kft. kertészet kategóriában mérettetik meg. A 11 hektáros birtokon hidrokultúrás paradicsomot, kígyóuborkát és paprikát termesztenek. Termálfűtést alkalmaznak, illetve napelemmel biztosítják az energiaszükségleteket. A termesztéshez, öntözéshez, szellőztetéshez szükséges technikát számítógép vezérelte rendszer biztosítja. Melléképületeik a kor szükségleteinek megfelelően felszereltek. A birtok Hódmezővásárhely szélén található, amely rendkívül könnyen megközelíthető. A cégvezető Feczák Tamás.