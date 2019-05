Hegedűs Zoltán: A keretszerződésekből nem derül ki, mit dolgoznak az informatikai cégek a városnak

– Lassan két hete, hogy Márki-Zay Péter polgármester titkolja azokat az informatikai szerződéseket, amiket a közgyűlésen kértünk tőle. A szerződések gyanús körülmények között születtek, gyanús kifizetések állhatnak mögöttük – mondta a keddi sajtótájékoztatón Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának vezetője.



– A polgármester először megtagadta a szerződések kiadását, majd azt nyilatkozta, hogy csak személyesen tekinthetjük meg a városházán, amennyiben aláírunk egy 10 évre szóló titoktartási szerződést. Végül a város honlapján hozta nyilvánosságra a keretszerződéseket. Ezekből viszont nem derül ki, hogy a két cég valójában milyen tevékenységet végez a városnak és mennyi pénzért – mondta a frakcióvezető. Szerinte a keretszerződés olyan, mint egy üres bevásárlókosár: hogy mit raktak a kosárba, ezekből a dokumentumokból nem derül ki.



– Ez is megerősíti azt a feltételezést, hogy Márki-Zay Péter nem az önkormányzat informatikai céljaira kötött szerződést ezekkel a cégekkel, hanem feltételezhetően saját politikai céljai informatikai támogatására. Hogy a cégek nem a városháza informatikai védelmét látták el, az is megerősíti, hogy miközben naponta akár több mint 300 ezer forintot is kifizethettek ezeknek a cégeknek, a városháza történetében megtörtént minden idők legnagyobb informatikai összeomlása. A feljelentést, amit április 30-án tettünk, fenntartjuk – jelentette ki Hegedűs.



Lapunk kérdésére a frakcióvezető elmondta, a keretszerződéseket nem hivatalos úton kapták meg, hanem a város honlapján találták meg, ahová pénteken délután kerültek fel a dokumentumok.