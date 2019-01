Helyreigazítást kér Bán Csaba Márki-Zay Pétertől

– A mártélyi önkormányzat a kórház egy részét kifizette, illetve a Bethlen Gábor Gimnázium, sőt az Aranyossy-iskola is. Ezek a tartozások most 5 nap alatt bejöttek, előtte hónapokon keresztül nem. Úgyhogy azt gondolom, hogy a nyilvánosság ereje csodákra képes – mondta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a legutóbbi, rendkívüli közgyűlésen. Ezeket a mondatokat is sérelmezte Bán Csaba lapunkhoz eljuttatott közleményében.



– Az egyházközség fenntartásában működő, fent nevezett köznevelési intézményeink 2018-ban mintegy hatvanmillió forint összegű gyermekétkeztetési szolgáltatást vettek igénybe a HMSZ Zrt.-től. A szolgáltató havi rendszerességgel kiállított számláit iskoláink a fizetési határidő lejárta előtt 1–4 nappal teljesítették. A valóságnak nem megfelelő az az állítás, hogy intézményeinknek lejárt tartozásai lettek volna, vagy több hónapos tartozásokat egyenlítettek volna ki. A jogszabályoknak megfelelően, és a megkötött szerződésekben foglaltak alapján működtetjük intézményeinket – írta a lelkész.



Bán Csaba szerint az ilyen megnyilvánulások rossz fényt vetnek intézményeikre. Azt a téves látszatot keltik, mintha nem tartanák magukat a külsős partnereikkel megkötött szer- ződésekhez. Ezért a polgármestertől az idézett mondatai helyreigazítását kérik.