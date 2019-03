Hézső Ferenc megvált néprajzi gyűjteményétől - az értékesebbek a Tornyai-múzeumé lettek

– Több oka van annak, miért váltam meg a néprajzi gyűjteményemtől – mondta a 81 éves vásárhelyi, Munkácsy-díjas festőművész, Hézső Ferenc.– A legfontosabb, hogy a feleségemmel, Rozinával haladunk ki az időből, és értékeinket szeretnénk biztos helyen, jó kezekben tudni. Eladtam azt a földet, ami 52 éve a tulajdonomban volt, és ez történt a néprajzi gyűjteménnyel is. Szerettem volna, ha egyben marad, úgy veszi meg valaki, de arra sajnos nem volt mód, bár kerestem a lehetőséget – folytatta a történetet. Feri bácsit az is motiválhatta a gyűjtésben, hogy szinte a múzeumban nőtt fel.Végül 41 darab került a vásárhelyi Tornyai János Múzeumhoz, ötért, az értékesebbekért fizetett a közgyűjtemény, harminchatot pedig ajándékba kapott. A „maradék" 130-at egy etyeki gyűjtő vásárolta meg. Hézső Ferenc fiatalkora óta gyűjtötte – feleségével közösen – a butellákat, korsókat, mángorlókat, amelyekkel lakását díszítette. Otthon érezte magát közöttük, a citerákat maga is pengette.Kijelenthetjük: gyűjtőmunkájával olyan nagy elődök nyomdokaiba lépett, mint Tornyai János és Endre Béla, akik a 20. század elején nagy szerepet vállaltak a vásárhelyi múlt hagyatékának megmentésében. Elárulta: példaképei voltak az említettek.Egyes darabok vásárlással, mások ajándékként kerültek a Hézső házaspár birtokába, de a családtagok is segítettek gyűjteni. A Tornyai részéről Terendi Viktória, a közgyűjtemény néprajzkutatója vette át a tárgyakat, amelyeket a múzeum korábbi munkatársával, Hézső Ferenc egykori tanítványával, Nagy Verával válogattak ki.A néprajzi gyűjtemény olyan darabokkal gyarapodott, amelyek tudományos szempontból hiánypótlók, értékesek. Terendi Viktória a különleges darabok között említette a lófejes faragással díszített citerát, amelyen bár húrok már nincsenek, de az előzetes tisztítás során felszínre került eredeti festése.Különleges a fehér mázas, kék mintázatú csúcsi butella, és szintén ritkaság az 1800-as évek elejéről származó, kerámiából készült „csigacsináló". A Hézső-gyűjteményből érkezett az az 1820-as kerek butella is, amely immár a múzeum legrégibb butellája.– A néprajzi gyűjtemény gondja megoldódott, és örülök, hogy egy része a vásárhelyi múzeumot gazdagítja. Nekünk semmi sem maradt. De a jelentős könyvgyűjtemény és a festményeim sorsát is meg kellene oldani. Lekerültek a polcok, és éppen most, 3 méteres létrán állva, meszelem a néprajzi tárgyak helyén a falat. Annyi vigaszunk lesz, hogy a kedvenc képeinket kiakaszthatjuk majd ebben a szobában. Tulajdonképpen az életünket adjuk, ajándékozzuk el – mondta Hézső Ferenc.