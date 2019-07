Hogyha megrendelik, kátyúzzák az utat

– Azt az utat kátyúzzuk, amelyiket az önkormányzat megrendeli, többször utca, házszámra pontosan adják meg a helyszínt – közölte érdeklődésünkre Magyar József, a vásárhelyi HMSZ NZrt. üzemeltetési igazgatója. Ezért nem tudnak tervezni, „összevissza" cikáznak Vásárhelyen egyik városrészből a másikba.



Magyar József elmondta: korábban ez úgy történt, hogy a városvezetés városrészenként felmérte, hol találhatók balesetveszélyes, illetve ütőkátyúk, melyik utcák karbantartása a legsürgősebb. A város megvette, általában 10 millió forint értékben, a szükséges aszfaltot, ők pedig szisztemati­kusan haladva kátyúztak a várostól kapott támogatás fejében. Most megrendelik a munkát, ők elvégzik és számláznak a hivatal felé. A közgyűlés döntése alapján pillanatnyilag 112 millió forintot lehet olyan üzemeltetési feladatokra költeni, mint a kátyúzás, valamint a fűnyírás és a csatornamosatás.



A városüzemeltetési csoport tájékoztatása szerint Vásárhelyen a kátyúzás június 17-én kezdődött, és azóta folyamatosan végzik. Mindig ott – ahogy az igazgató fogalmazott –, ahol az önkormányzat megrendeli. Ezért Magyar József nem tudta megmondani, hol dolgoznak majd legközelebb munkatársai – elárulta: volt, hogy be sem fe­­jeztek egy utcát, lakossági pa­­nasz miatti sürgős megrendelésre, el kellett menni máshova –, és mikor végeznek, azt azonban valószínűsíti, hogy nyáron és még kora ősszel is ká­­tyúznak majd. A várostól ka­pott információ, tervek szerint az első időszakban a belvárosi részen kezdődött a balesetveszélyes kátyúk javítása, ez­­után próbálják elsősorban az ütőkátyúkat javítani.



– A megrendelt munkákat mindig elvégezzük, és remélem, hogy őszre minél kevesebb kátyú marad Hódmezővásárhelyen – mondta Magyar József.