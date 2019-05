Hosszú szűk esztendők után tért vissza szerdán a majális Vásárhelyre - Galéria

– A régi, még rendszerváltás előtti majálisokat gyermekkoromban is mindig a Népkertben tartották, a felvonulás után. Az emberek találkozhattak ismerőseikkel, barátaikkal, jót beszélgettek, együtt szórakoztak, mulattak. Ezt a hagyományt szeretnénk feléleszteni és a következő években is megrendezni a majálist – mondta megnyitójában Márki-Zay Péter polgármester. Hozzátette: ahogy akkor, így most sem hiányozhat, hiányozhatott az elengedhetetlen kellék, a legendás „sörvirsli".A Népkertben már a nyitástól, 10 órától sokan voltak, és mivel az idő napsütésesre váltott, a létszám folyamatosan nőtt. Egymást követték a programok, a dodzsem és a körhinta is népszerű volt, de az ugrálóvárakat is alaposan tesztelték a kicsik, visongva, nevetve játszva. Voltak ügyességi versenyek, kézműves foglalkozások, a színpadnál mazsorett-bemutató, interaktív meseelőadás és májusfát is állítottak a játszótérnél. A napot retrodiszkó zárta DJ Rolival.