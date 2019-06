Hűtlen kezelés miatt nyomoznak Nagy Ernő lakásügyében

Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoznak a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályán Nagy Ernő hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselő lakásügyében, értesült a Délmagyarország. Információink szerint az ügyet azért a szomszédos megyében vizsgálják, mert a Csongrád megyei nyomozóhatóság elfogultságot jelentett be. Úgy tudjuk, hogy tanúkat még nem hallgattak meg, de rövidesen erre is sor kerül.



Korábban megírtuk, hogy a vásárhelyi Fidesz szerint áron alul, többszörösen jogszabálysértő módon, a közgyűlést megkerülve játszott át egy, Hódmezővásárhely főterén található önkormányzati lakást Márki-Zay Péter polgármester Nagy Ernő helyi szocialista képviselő lányának. Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője akkor elmondta, hogy Nagy Ernő lánya 2017 júliusától bérelte az 54 négyzetméteres ingatlant a Kossuth téren, kevesebb mint 30 ezer forintért. A bérleti szerződését többször is meghosszabbították, mert azt az önkormányzat lakásbérleti rendelete alapján félévente felül kell vizsgálni. Végül negyvenszázalékos kedvezményt kaptak a lakás megvásárlására.



Nagy Ernő lányával a botrány kirobbanása után egyébként visszalépett a lakásvásárlástól, de hangsúlyozta, hogy szerinte semmiféle lakásmanipuláció nem történt. Az ügyről pedig az egy éve megválasztott polgármesternek még csak tudomása sem volt. Hozzátette, az ügyből számos tanulságot levont, nem csupán tartózkodnia kellett volna a kérelem előterjesztésénél, hanem az ülésről is távol kellett volna maradnia.



Ennek ellenére Hegedűs Zoltánék megtették a feljelentést, amelyet, ahogy fentebb írtuk, a rendőrség be is fogadott.