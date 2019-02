Ingatlanok, gyűjtemények, tartozások - Leltároztuk a képviselői vagyont Vásárhelyen

Márki-Zay Péter egy 1550 négyzetméretes ingatlanon lévő, 35 millió forintot érő, 2011-ben vásárolt magánházban él családjával. Érmét és könyvet gyűjt, előbbiből a 3000 darab 765 ezer forintot ér, míg a 2000 kötet 1 milliót kóstál. Nyugdíjbiztosításának értéke 7,25 millió, pénzintézet felé 15,2 milliós tartozást halmozott fel. Polgármesterként 997 ezer forint a fizetése (a járandóságok összege mindig bruttóban értendő).



Kis Andrea (MSZP) alpolgármester nem rendelkezik ingatlantulajdonnal, van egy Opel Corsája, tartozása nincs, a fizetése a városnál 797 ezer forint, gazdasági érdekeltséggel sem rendelkezik. Két nyugdíjbiztosítása van, egyiknek 754 ezer, míg a másiknak 1,2 millió a biztosítási összege.



A civilben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójaként 609 ezer forintos fizetésért dolgozó fideszes Vágó János négy ingatlannal bír, ebből egy a balatonboglári üdülő; autó (Toyota) és 1,6 milliós tartozás olvasható még vagyonnyilatkozatában. A korábbi alpolgármester, Kószó Péter (Fidesz–KDNP) könyveket és festményeket gyűjt, Audival és Yamahával közlekedik. Havi 350 ezer forintot kap a Magyar Országgyűlés Hivatalától, szakértőként. Kovács László (Fidesz–KDNP) is kedveli a képzőművészetet, festményeket gyűjtött 1970 és 2017 között, a 43 darab 7,8 millió forintot ér. A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmező- vásárhely–Makó intézményben dolgozik orvosként, havonta 720 ezer forintot kap, plusz „pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítés" is jár neki, havonta 403 ezer, szintén a CSMEK-tól. Fekete Ferenc (Fidesz–KDNP) 4 autót hajt, ez a legtöbb a vásárhelyi képviselők mezőnyében, és kiemelkedő 7 ingatlanja is. Rajta kívül Kecskeméti Rita és Hegedűs Zoltán (mindkettő Fidesz–KDNP) rendelkezik még ennyivel – ezekben vegyesen van lakás, üzlet, szántó, zártkert. Fekete még 1,79 millió forinttal tartozik pénzintézetnek, és cégveze- tőként 220 ezret keres.



A miniszteri biztosi feladatot is ellátó Grezsa Istvánnak polgármesteri mértékű a fizetése, vagyis 997 ezer. Ehhez jön még a háziorvosi praxisból 130 ezer, tartozása pedig 7 millió. Erdélyi, csemétfalvi üdülőjében pihenheti ki fáradalmait. Cseri Tamásnak (Fidesz–KDNP) tavaly vásárolt Yamaha motorja a szeme fénye, könyvtárosként 245 ezret keres. Bálint Gabriella (Fidesz–KDNP) könyveket és festményeket gyűjt 1989-től. A Kapcsolat Központ főigazgatójaként 549 ezer a fizetése, és 5,9 milliós adósságot kell még törlesztenie.



Hegedűs Zoltánnak 1 millió forint a tartozása, és 600+173 ezer forintos a bére havonta, utóbbiak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum műszaki, pályázati és marketing-szakreferenseként, illetve szintén a HSZC-től egy pályázat szakmai megvalósítójaként. Benkő Zsolt (Fidesz– KDNP) 4 ingatlant, 2 autót és 1 motort írt a vagyonnyilatkozatába, a fizetése 360 ezer, amelyet a Széchenyi Programirodától kap területi felelősként.



Molnár Lászlóné (Jobbik) és Nagy Ernő (MSZP) nyugdíjas, előbbinek tanyája van, amelyet falusi turizmusra is használ, utóbbi festményeket gyűjt, és egyéni vállalkozóként, tanácsadóként jár még neki egy cégtől 300 ezer. A testületnek tagja Szabó Pál (független, volt Jobbik), akinek szinte semmije sincs: bérlő a lakásban, ahol él, van egy kerékpárja, és 277 ezer forintos a fizetése az SZTE tudományos munkatársaként.