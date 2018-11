Innovációs díjat kapott a vásárhelyi Csomiép Kft. - A szádcölöp kifejlesztését ismerte el a szakmai zsűri

A Csomiép Kft. Dél-alföldi Innovációs Díjat kapott. A felvételen Mészáros Antal, a cég ügyvezetője.

Fotó: Kovács Erika

Szádcölöpökkel zajlik a munka. Fotó: Csomiép Kft.

– Cégünk 1989-ben alakult, a következő év januárjában kezdtük meg a működésünket. Akkoriban 16-an dolgoztunk a kft.-nél, a létszámunk ma már jóval meghaladja a százat – mondta Mészáros Antal, a Csomiép Kft. ügyvezetője, akivel a Dél-alföldi Innovációs Díj átvétele kapcsán beszélgettünk.A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága a dél-alföldi régió három kereskedelmi és iparkamarájával, valamint a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesülettel 2018-ban is pályázatot hirdetett a Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megyei vállalkozások, feltalálók által létrehozott szellemi alkotások, innovációk elismerésére. A cégek között a hódmezővásárhelyi Csomiép Kft. nyerte el idén a Dél-alföldi Innovációs Díjat.– Mélyépítéssel, vízépítéssel foglalkozunk. Mindig olyan kollégáim voltak, akik valamilyen újat szerettek volna létrehozni, olyat, ami még nincs jelen a mélyépítési piacon – fogalmazott Mészáros Antal. – Tudjuk jól, hogy a mélyépítőknek lent a sárban, a dúcolások között mire van szükségük. Mi gyorsítja a munkájukat, milyen előregyártott elemekkel lehet például a helyszíni betonozásokat kiváltani, hogy ne 2-3 hétig legyenek nyitva a munkagödrök, hanem csak 4-5 napig, vagy még rövidebb ideig. A békéscsabai vasútállomás felújításakor például egy 87 méter hosszú műtárgyat kellett megépítenünk felbontott sínek mellett. Összesen 36 órát kaptunk a munkára, mert a területet vissza kellett adni a forgalomnak. Mi 34 óra alatt készültünk el. Ez 50 évvel ezelőtt képtelenség lett volna, kézi betonozással. Legalább fél évig tartott volna. Ezért fontosak a fejlesztések – mutatott rá az ügyvezető.A cég által gyártott termékek mintegy 60 százaléka saját szabadalom. A Csomiép az árokburkolóktól a vasúti kerethidakig számos betonelemet gyárt. – Körülbelül 8 éve határoztuk el, hogy nemcsak a geometria, a forma és a funkció lesz a fejlesztéseink témája, hanem a termék belső „szövetanyaga" is. Ha egy nagy erősségű nagyítóval bele lehetne látni a betonba, akkor sok-sok kis gömböcskét látnánk, amelyek egykor vízcseppek voltak. A beton kötéséhez a víz nélkülözhetetlen, magába szívja a cement. A víz helyén apró lyukacskák maradnak, amit hézagtérfogatnak neveznek. Mi ezt próbáljuk minél jobban leszűkíteni, ezáltal megtöbbszörözni a termék teherbírását. Ez a fejlődés iránya. Általában 6-8-10 fejlesztő szakemberrel gondolkodunk, dolgozunk együtt. Vannak buktatók, de megoldjuk. Öt évvel ezelőtt Londonból jött egy telefon, hogy egy jpán cég elnök-vezérigazgatója meglátogatta az ott tanuló lányát. Megkérdezték, hogy eljöhet-e hozzánk az apa, vagyis a cégvezető látogatóba, mert olvasott az interneten a fejlesztéseinkről. Azt hiszem, ez jó visszaigazolás. Azóta két japán céggel is jó együttműködést alakítottunk ki.A cég a szádcölöp kifejlesztéséért kapott innovációs díjat. A szádcölöpöket többek között a partvédelemnél alkalmazzák. Gyors építést tesznek lehetővé, hosszú élettartamúak, szükség esetén visszabonthatók, újrahasznosíthatók, sokféleképpen variálhatók.– Egy fejlesztés vagy kényszerből, vagy hiánypótlásból indul el. Közel egy évtizede kértek fel bennünket, hogy közösen egy kivitelező céggel fejlesszünk ki egy olyan vasbeton szádpallót, amivel ki lehet az acélt váltani. Az új terméket megalkottuk. Az elismertetése a bürokrácia miatt eléggé nehézkes volt, de végül sikerült. Öt éve azonban szembetalálkoztunk a piacon a saját termékünkkel. A meg nem nevezendő kivitelező cég eladta egy másik gyártónak a saját találmányaként. Akkor mi úgy gondoltuk, hogy erre „ráfejlesztünk". Már nemcsak egy betonpanelben gondolkodunk, hanem egy egész termékcsaládban.Mészáros Antal irodájában van egy vitrin, amiben a cég eddig kapott elismeréseit tartják. 13 Magyar Termék Nagydíjjal büszkélkedhetnek. Szeptemberben Érték és Minőség Díjat kaptak. Az ügyvezető büszke arra a kitüntetésre is, amelyet a börtönviseltek civil életbe való visszavezetéséért kaptak a belügyminisztertől. Két éve Mészáros Antalt a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével is kitüntették.– A Dél-alföldi Innovációs Díjnak is végtelenül örült a kollektívánk. Számunkra ez azt jelenti, jó úton járunk a fejlesztésben. Köszönöm a családomnak és a csapatomnak is a kitartást, hiszen a fejlesztéshez rengeteg idő kell – fogalmazott Mészáros Antal.