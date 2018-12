János útja Mártélytól New Yorkig, festményeken

Negyven éve ment el Hódmezővásárhelyről – és Magyarországról – Bíró János. New Yorkban él, ékszert tervez, szobrot készít, könyvet illusztrál, rajzol és fest. Nemrég édesanyját ápolni hazatért. Mindaddig marad, amíg az ügyeit elrendezi, aztán visszamegy az Egyesült Államokba. A művész festményeiből a minap kiállítás nyílt a szegedi Kiskakas Csárdában, a képek januárban még láthatók. Van ott hetvenes évekbeli, még itthon készült grafikája, amely a mártélyi ártér fáit ábrázolja. A legtöbb festményén azonban emberek szerepelnek. Bíró Jánost az érzések, gesztusok, vidám és sötét gondolatok érdeklik, a nők érzéki és éteri szépsége. Egyik képén egy New York-i utcarészlet látható, alatta a dátum: 2009. július 24. Aznap János az utcán árulta a képeit, miközben Josh Radnor forgatta a Happythankyoumoreplease című vígjátékot. A magyarul is egybeírt címmel – Jóvoltköszönömkérekmég – futó vígjáték 2010-ben készült el, és egészen jól ment. Ebben fél percig látható a magyar művész.