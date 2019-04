Jogerősen elmarasztalta a bíróság Márki-Zay Pétert

Márki-Zay Péter nem mondott igazat, amikor a vásárhelyi kórházat bírálta, és azt mondta, hogy aki bemegy az intézménybe, az az életét kockáztatja – döntött már jogerősen a Szegedi Ítélőtábla kedden. A vásárhelyi polgármesternek bocsánatot kell kérnie, és 800 ezer forint sérelemdíj megfizetésére is kötelezték.



A döntéssel kapcsolatban a kórház főigazgatója a Délmagyarországnak elmondta: a pénzbüntetésen túl sokkal súlyosabb kérdés, hogy egy polgármesterről mondta ki a bíróság, hogy nem mondott igazat, illetve, hogy megsértett egy közintézményt. Kallai Árpád szerint ez a döntés azért is fontos, mert egy kórházban, ahol a beteg és az orvos, valamit a szakmai személyzet találkozik, a bizalom az egyik legfontosabb.



– Márki-Zay Péter ezzel a nyilván politikai célú kijelentésével pedig ezt a bizalmat bomlasztotta, ami akár a gyógyítást is veszélyeztethette volna – fogalmazott a főigazgató.



Kallai Árpád azt is elmondta, hogy az pedig példa nélküli, hogy a polgármester a saját településének intézményéről állított valótlanságot.



– Azt gondolom, hogy ilyen nehéz időkben, amikor sok mindenki – főképp politikai célból – támadja az egészségügyet, a mi intézményünk meg tudta védeni magát, és most győzött az igazság – fogalmazott a főigazgató.



Ahogy korábban megírtuk: személyiségi jogok megsértése miatt perelte be a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely polgármesterét. Márki-Zay Péter még tavaly március végén Kiss Attila jobbikos országgyűlési képviselőjelölt fórumán beszélt nagy nyilvánosság előtt a kórházról. „Ha önök bemennek a hódmezővásárhelyi kórházba, az életüket kockáztatják" – fogalmazott akkor a polgármester.



A jogerős ítélet szerint a vásárhelyi polgármesternek 15 napon belül 800 ezer forintot kell fizetnie a kórháznak, valamint nyilvánosan bocsánatot kell kérnie az intézményre tett valótlan kijelentései miatt lapunkban.