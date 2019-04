Jogerősen elmarasztalta a bíróság Márki-Zay Pétert

Kallai Árpád azt mondta: a bíróság megállapította, hogy a politikus valótlan tényállításaival megsértette az intézmény jó hírnevét.Jogerősen elmarasztalta a Szegedi Ítélőtábla Márki-Zay Péter (független) hódmezővásárhelyi polgármestert kedden a helyi kórházra tett kijelentései miatt - tájékoztatta az egészségügyi intézmény főigazgatója az MTI-t. Kallai Árpád azt mondta: a bíróság megállapította, hogy a politikus valótlan tényállításaival megsértette az intézmény jó hírnevét, amikor tavaly tavasszal az országgyűlési választások kampányában két lakossági fórumon úgy fogalmazott, "ha önök bemennek a hódmezővásárhelyi kórházba, az életüket kockáztatják", és állítását több példával is igyekezett alátámasztani.A bíróság nyilvános elégtételadásra, valamint nyolcszázezer forint sérelemdíj megfizetésére kötelezte a politikust, és eltiltotta a további jogsértéstől. A főigazgató kifejtette: a polgármester kijelentése - a táblabíróság szerint is - alkalmas arra, hogy megingassa a közbizalmat az intézmény iránt.A beteg-orvos, beteg-ápoló és a beteg-intézmény közötti bizalmi viszony a gyógyítás alapfeltétele, így azt megbontva a közintézmény működése és akár maga a gyógyulás is veszélybe kerülhet.

Példátlan ma Magyarországon, hogy egy polgármesterről jogerős bírósági ítélet mondja ki, hogy hazudott, és megsértette a saját városa kórházának jó hírnevét.

- mondta a főigazgató. Kallai Árpád közölte, a jogerős ítélettel bebizonyosodott, hogy ma, amikor az egészségügyi ellátórendszer és az egészségügyi intézmények gyakran válnak a politikai csaták eszközévé, egy kórház képes megvédeni saját és dolgozói jó hírnevét.