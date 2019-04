Jól haladnak a munkák Vásárhelyen, Rókuson már bekötötték a sínpárt - jövőre tesztelik a tramtraint

Jó ütemben zajlanak a vágányépítési munkák, jövőre már tesztüzem. Fotó: Karnok Csaba

A szegedi munkálatok látványosabb része a Rókusi pályaudvarnál zajlott. Fotó: Karnok Csaba

Várható menetrend



Csúcsidőben 20, azon túl 30, késő este 60 percenként követik majd egymást a szerelvények.

A reggeli időszakban 6.20 és 7.10 között Hódmezővásárhelyről Szeged felé két többletjárat beiktatásával 10 perces követés lesz, ezt a várható utasforgalom teszi szükségessé. A két végállomás közötti tervezett menetidő 42, a két belváros között 32 perc lesz.

A hibrid tramtrainjárművekre az előzetes típusengedély anyagait március végén beadták az engedélyező hatóságnak – adott tájékoztatást a MÁV-Start Zrt. Az első két jármű – összesen 8 közlekedik majd – leszállítása és a hatósági próbák megkezdése 2020 harmadik negyedévétől várható. A szerelvényeket kész sínpályán tesztelik.A Vásárhelyi Hírek internetes újság információi szerint a vezetők oktatása a téli hónapokban kezdődik. A járműveket a svájci Stadler AG cégcsoportba tartozó, spanyolországi Stadler Rail Valencia S.A.U. készíti, ezért valószínűsíthető, hogy a vezetők Valenciában és Németországban egy, már futó típust alkalmazó városban gyakorlati képzésben is részesülnek.A Szeged és Hódmezővásárhely közötti szakaszon a két járműszerelvénnyel jövő ősztől, 1 éven át a már „kiképzett" vezetőkkel kezdődnének a tesztek. Lázár János országgyűlési képviselő, a tramtrainért és a déli régió közlekedésének fejlesztéséért felelős kormánybiztos tavaly november elején kijelentette: 2021 őszétől, a tanévkezdésre elindulnak a menetrend szerinti járatok a két megyei jogú város között.Szeged Nagyállomás–1-es villa- mosvonal–Rókusi pályaudvar– Szeged-Rókus elágazás–Algyő– Hódmezővásárhely, Népkert– vásárhelyi villamosvonal– nagyállomás.Vásárhelyen jó ütemben zajlanak a vágányépítési munkák már az Andrássy úton és a Hősök terén is, Szegeden pedig Rókusnál a sínpárt már be is kötötték a Szegedi Közlekedési Társaság vágányhálózatába