Juhász Tünde: még Csongrád megyében is munkaerőhiány van

– Megváltozott a munkahely fogalma. Azt tapasztalom, a fiatalok szülői képpel fordulnak a munkáltató irányába, nem felnőtt–felnőtt viszonyban. Az ölelő gondoskodást várják – mondta tegnap a Mesterfogások című pályázat tanári konferenciáján a Lisztben Juhász Tünde kormánymegbízott, a megyei kormányhivatal vezetője. Azzal folytatta: ez egyre nagyobb számban fordul elő, és nő a fluktuáció a fiatal pályakezdőknél.



A Mesterfogások az élményközpontú pedagógiára épül. A projektben 3 vásárhelyi tanintézmény vesz részt, a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola, a Szent István Általános Iskola és a Németh László Gimnázium és Általános Iskola. A 2 éves projektben közel 72 millió forintot fordíthatnak eszközbeszerzésre, programtámogatásra.



Juhász Tünde megemlítette még: országosan és Csongrád megyében is nőtt a foglalkoztatottak száma, és ezzel párhuzamosan csökkent az álláskeresőké. Az elmúlt 6-8 évben a megyében hozzávetőlegesen 20 milliárd forint állt rendelkezésre, hogy segítsék a munkát keresők elhelyezkedését. Ez bértámogatásként irányulhatott a cég felé, de képzés, vállalkozás indítását is segíthették, vagy nyújthattak belőle utazási és lakhatási támogatást.



– Most már minden szakma hiányszakmának számít, mert szinte mindegyikben tudnának még felvenni dolgozókat a munkaadók. A tendencia a közfoglalkoztatásra is igaz, évekkel ezelőtt megyei szinten még 10 ezer ember dolgozott ott, ma ez a szám 3 ezer körüli, és a közfoglalkoztatásban is elkelne még pár dolgos kéz – közölte a kormánymegbízott.



Juhász Tünde arról is beszámolt, hogy a felmérések azt mutatják: a középiskolák végzőseinek csak 12 százaléka nem tudja, mit kezd magával a suli után. Vásárhelyen ez a szám 607-ből 72. Ebben segíthetnek, segítenek a pályaorientációs napok, kiállítások. A tavalyi szegedin 54 kiállító – köztük 45 középiskola és 6 munkáltató –, és 24 településről, 83 osztályból több mint 1100 általános iskolás vett részt.



– Nehéz ilyenkor határozni. A gyereknek kell dönteni, mit választ, merre megy tovább, de a szülőknek is képben kell lenniük, hogy segíthessenek. Ezt szolgálja a családi nap, melyet idén is megrendezünk – közölte Juhász Tünde.