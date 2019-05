Kacsák fürdenek a Bordás utcai kátyúkban, ha sokat esik

Autóval is óvatosan hajtanak a hatalmas kátyúkba az Új-Kishomokon lakók.

Fotó: Imre Péter

– Korábban jó út volt itt, de az északi elkerülő építésekor hatalmas teherautókkal hordták erre a homokot és az egyéb építési anyagot. Akkor taposták szét – mutatta az Új-Kishomokon gazdálkodó Sebők István a portája közelében lévő Bordás utca végét. Egymáshoz közel hatalmas kátyúk virítanak az aszfaltcsíkon.Elmondta: a babakocsit át kell emelni rajtuk, a szülők meg sem kísérlik áttolni, komolyabb esőzésekkor pedig a kacsák vidáman úszkálnak a vízzel teli gödrökben. És akkor a sík vízfelület azt is elrejti, hol vannak a nagyobb, mélyebb kátyúk. Ottjártunkkor a kukásautó is lépésben haladt át a 10-15 méteres szakaszon, a személygépkocsikkal pedig igyekeztek kikerülni a lyukakat – hiába.– Már sokat telefonáltam az ügyben, de még nem történt semmi. Az önkormányzatnál azt a felvilágosítást kaptam, nem kellett volna a csatornázást követően a megmaradt pénzt kivenni, akkor most lennének új, illetve felújított utak. Ez a hozzáállás felháborító! Anno a kishomokiak anyagilag is hozzájárultak az útépítéshez – közölte Sebők.Ígéretet kapott: júniusban megoldják a problémát, de ő és a környéken lakók ezzel a válasszal nincsenek kibékülve – beszélgettünk másokkal is –, mert addig is történhet baleset, tönkretehetik a gödrök a futóműveket, nagy károkat okozhatnak a gépjárművekben.– Ismerem a Bordás utcai problémát, engem is megkerestek a környéken élők – közölte érdeklődésünkre Benkő Zsolt, a városrész települési képviselője. – Úgy vélem, június második felében indulhat a kátyúzás, ami azt jelenti, a korábbiakhoz képest legalább 3 hónapot csúszik. Mi általában áprilisban megkezdtük ezt a munkát és körzetenként haladtunk – idézte fel a politikus. Megkeresésünkre Márki-Zay Péter polgármester elmondta: a kátyúzást a HMSZ Zrt.-nek kell végeznie, erről ennek a városi cégnek van szerződése. Úgy véli, kapacitáshiány vagy munkaszervezési gondok miatt csúszhat a munka, ígérte, megsürgeti.