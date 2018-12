Kallai: Márki-Zay a munkánkat nehezítette meg

– ütörtö ön a bíróság kimondta, hogy Márki-Zay Péter hazudott, igaztalan vádakkal illette intézményünket. A város polgármestere azt hazudta saját kicsinyes érdekei mentén, hogy a órház és az itt dolgozó szakemberek kockáztatjá az ide forduló életét – hangsúlyozta Kallai Árpád. Az intézmény főigazgatója hozzátette: a polgármester kijelentésével sok embert félrevezetett, megtévesztett, hamis állításaival azt a bizalmi viszonyt igyekezett megbontani, amely a betegek, a órházi dolgozó özött elengedhetetlen a gyógyítás folyamatában. – Márki-Zay Péter mondatait az általa beidéztetett tanú is cáfoltá – hívta fel a figyelmet a főigazgató.



Kallai Árpád hangsúlyozta, beszédes, hogy a törvényszé 1 t alatt már harmadjára hozott Márki-Zay Péterrel szemben elmarasztaló ítéletet. – Úgy tűnik, a városnak jelenleg olyan polgármestere van, aki politikai érdekből hazudozik. Ez méltatlan ehhez a özösséghez. Ilyen nem történt Vásárhelyen Csizmadia Sándorné utolsó tanácselnöktől Almási Istvánig. Példa nélküli Magyarországon, hogy egy órházat támadjon egy városvezető. Sokkal inkább jellemző az, hogy inkább segítik, támogatjá a településü ön mű ödő órházakat – tette hozzá.

A főigazgató hangsúlyozta, a órház nem íván részt venni a politikai üzdelmekben. – Azt viszont megígérem, hogy a jövőben is kiállunk az igazunk mellett, ha igaztalan vádakkal, hazugságokkal illetik a órházat – mondta Kallai Árpád.



Kriveczky György, a órház ügyvédje elmondta, jó volt érezni azt a támogatást, amit a dolgozóktól kapott az elmúlt időszakban. – Ismeretlenül is sokan megállítottak az épületben, az udvaron és érdezté , hogy áll a órházper. A polgármester kijelentései miatt sokan érezté magukat személyesen is megbántva. A Szegedi Törvényszé első fokon megállapította a jogsértést: a polgármester órházzal kapcsolatos kijelentései megsértetté az intézmény jó hírnevét. A polgármestert a törvényszé eltiltotta a további jogsértéstől. Az ítélet nem jogerős.



Az ügyvéd kiemelte, az ítéletben az is szerepel, hogy a polgármester mondatai alkalmasak voltak a órházzal szembeni özbizalom megingatására.