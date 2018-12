Kamionkormánytól sem jön zavarba: Czakó Borbála szerint a siker titka, hogy amit csinálunk, abban jól érezzük magunkat

Kínába menekült a dédnagymama

Anyaként kezdett Amerikában tanulni

Czakó Borbálával (baloldalt) Nagy Gyöngyi, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület alapító tagja beszélgetett. Fotók: promenad.hu

A gyerek nem akadály, hanem pillér

Hintót küldött érte a királynő

Czakó Borbála volt a Szeretem Vásárhelyt Egyesület Hagyomány és modernitás – Női szerepek a XXI. században című sorozatának vendége, aki a Világbank leányvállalatát irányította, majd az Ernst & Young regionális igazgatóhelyettese volt. 2006 őszén londoni nagykövet lett, majd ismét korábbi cégénél dolgozott, ugyancsak Londonban. Czakó Borbála a Hungarian Business Leaders Forum vezetője. 1999-ben az év üzletasszonyának választották. London harmadik, egyben az első női magyar díszpolgára. Az üzleti, politikai karrier mellett két gyermeket nevelt fel. Hamarosan megszületik a második unokája.

– Ha valaki nagyon összpontosít, meg lehet teremteni a munka, a karrier és a család összhangját. Bizonyos szempontból egy női vezetőnek ez könnyebb, mint egy beosztottnak – mondta Czakó Borbála, Magyarország volt londoni nagykövete.A volt nagykövet úgy véli: a családi háttér meghatározó egy ember életében. Ő három nővérével együtt nagyon sok segítséget kapott a dédnagymamájától, úgy, hogy soha nem is találkoztak vele. Czakó Borbála elmesélte, dédnagyapjukat 1918-ban Vlagyivosztokban lelőtték. Dédnagymamájuk Kínába menekült. Édesanyjuk 8 éves volt, amikor Magyarországra került.– Dédnagymamánk végül Amerikában telepedett le. Mindig küldött pénzt ruhára, színházra, tanulásra. Nem várt köszönetet, csak tudni szerette volna, hogy mire fordítjuk a pénzt. Arra ösztönzött bennünket, csakúgy, mint édesanyánk is, hogy tanuljunk. Később, amikor Amerikában folytattam tanulmányaimat, felkerestem a sírját. Így köszöntem meg azt a sok segítséget, amit kaptam tőle.Czakó Borbála pályája nem akárhogy kezdődött. – Magyar–történelem szakos tanár szerettem volna lenni. Mivel a családunktól az ’50-es években mindent elvettek, a szüleim azt mondták, legyen valamilyen szakma a kezemben. A műszaki egyetemen végeztem, közlekedési mérnök lettem. Még kamiont is tudok vezetni. De ez sohasem érdekelt, inkább humán beállítottságú voltam. A ’70-es években egy cégnél szoftverfejlesztéssel, rendszerszervezéssel foglalkoztam. A személyzetis arra kötelezett, hogy végezzem el a közgázt, különben nem kapok fizetésemelést. Így lett egy újabb diplomám.Czakó Borbála a rendszerváltozás előtti időkben Amerikába ment tanulni. Ekkor már 35 éves volt, kétgyermekes családanya. – Eladtam a Kis Polskimat, és nekivágtunk édesanyám biztatására. Úgy voltam vele, hogy ameddig bírjuk, addig maradunk. A férjem tengerész volt, nem jött velünk. Vettem egy biciklit, és azzal mentünk mindenhová. Reggelenként először a kisebbik, az akkor 3 éves lányomat tettem le az óvodánál, utána a 11 éveset az iskolánál, én meg mentem az egyetemre. Jót tett a biciklizés, soha nem voltunk betegek – mesélte.Amikor 1991-ben hazatért Amerikából, Magyarországon egyedül neki volt bankmenedzsmentből diplomája. A Világbanknál kezdett dolgozni. Karrierje szépen ívelt. 10 évig dolgozott a Világbanknál. Többek között ők bábáskodtak az első hazai mobilcég, a Westel létrejötténél.Czakó Borbála hangsúlyozta, a család és a gyerekek mindig pozitívan befolyásolták az életét. Soha nem akadályt jelentettek, hanem pillért.– 2006-ban kaptam felkérést a londoni nagyköveti posztra. De csak a következő év januárjában foglaltam el a pozícióm. Ennek meglehetősen prózai oka volt. A kinyomtatott kinevezési dokumentumon csak a nevet cserélték ki, de a nemet nem. Én pedig nem akartam így odaállni a királynő elé. Mire meglett az új dokumentum, addigra ránk köszöntött az új év – mesélte.Megbízólevele átadásakor II. Erzsébet fogadta. A királynő hintót küldetett a nagykövetséghez. A szokásos 20 perc helyett több mint fél óráig tartott a találkozó.A volt nagykövet a Hungarian Business Leaders Forum vezetőjeként sokat tesz azért, hogy a nők vezetői szerepe erősödjön a társadalomban. – Elvileg a fele-fele arány lenne az elfogadható. Jelenleg 10 százalék alatti a női vezetők aránya – hívta fel a figyelmet.– Hogy mi a siker titka? A legfontosabb a boldogság, hogy amit csinálunk, abban jól érezzük magunkat – mondta a volt nagykövet, aki megkérdezte a lányaitól, hogy jobban örültek volna-e, ha nem épít karriert, hanem otthon ülő anyukaként nevelte volna fel őket.– Kisebbik lányom azt mondta, dehogy, hiszen tőlem tanulta el, mi az a munka. A nagyobbik lányom pedig azt válaszolta, úgy szeretné a saját gyermekeit nevelni, ahogy én őt és a húgát. Azt hiszem, ez a legnagyobb siker az életemben...