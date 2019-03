Káosz az adóbefizetéseknél Hódmezővásárhelyen

Elmondta: többen panaszkodtak, nem tudják, melyik helyi adóból mennyit és milyen határidővel kell befizetniük, mert semmilyen értesítést nem kaptak. Megemlítette: vele is ez a helyzet. A negyedéves adó befizetésének eredetileg március 15. volt a határideje. A vállalkozások építményadójának március 8-ai, 30 százalékos csökkentése nem indokolja a csúszást, hiszen arról, hogy az megtörténik, már a költségvetés elfogadásakor határoztak, csak a rendeletet alkották meg később – emlékeztetett a frakcióvezető.



– Teljes a káosz, amiben egyetlen jó dolog, hogy az adót befizetni szándékozóktól nem kérnek a portán személyi igazolványt, rögtön mehetnek a pénztárhoz. Ahol viszont hosszúra, akár órásra is nyúlik a várakozási idő, mindenki ingerült, az alkalmazottak és az ügyfelek is – festette le az uralkodó állapotokat Hegedűs Zoltán. Azt is megemlítette, korábban, a fideszes városvezetés idején ebben az időszakban több, közte ideiglenes pénztár működött.



– De nem csodálkozhatunk. Ismert, hogy Márki-Zay Péter korábban vállalkozása, az otthon szülés adóköteles bevételének a felét nem vallotta be, barátoknak tett szívességekkel magyarázva azt. Minden arról árulkodik, a polgármester a vásárhelyi adózást képtelen kézben tartani – jelentette ki.