Karácsonyi ajándékvásárlás - záloghitelből

Dezső Imre az eladó arany ékszerekkel. Fotó: Imre Péter

– A forgalmunk tavasz végén, a ballagások és kirándulások miatt, illetve télen, karácsony környékén ugrik meg 10–15 százalékkal. A zálogkonstrukció előnye, hogy nem kell kereseti igazolás, adóstárs, elég a nemesfém ékszer, értékesebb porcelán fedezetnek – közölte Dezső Imre, az Expressz Zálog vásárhelyi fiókjának vezetője. Elmondta még: főként családi kincseket, ezüst és arany ékszereket tesznek zálogba, és az azokért kapott pénzből oldják meg a ballagási ajándékot, a nyaralást, valamint a karácsonyi meglepetést. Nyár végén az iskolakezdés miatt lehet szükség a zálogkölcsön igénybevételére. Az őszi, téli hónapokban pedig a fűtéssel még a rezsiköltség is nő, ez is megterheli a családokat.– Amennyiben kérdeznek, azt mondom: ha orvosra, kenyérre, gyógyszerre vagy tüzelőre kell a pénz, akkor is érdemes zálogba adni az ékszert, nem csak a kisebb, átmeneti pénzzavar, anyagi nehézség esetén. Így a tárgy nem vész el, idővel kiváltható – érvelt a szakember. Hozzátette: az aranytartalékra érdemes vigyázni, mert szükség esetén segíthet a bajban. – Az aranytartalék fogalma nem véletlenül alakult ki, hiszen a múltban is, az élelmiszerhiány, az éhínség idején szinte csakis aranyért lehetett tojást és krumplit venni.– A közhiedelemmel ellentétben nem csak a szegényebbek járnak hozzánk. Akadnak vállalkozók is, akik egy értékesebb darab – a napokban volt egy nagyobb értékű aranylánc – árán anyagot vesznek vagy a boltban feltöltik az árukészletet – mondta Dezső Imre. A zálogházba nemcsak vinni, onnan hozni is lehet: többen betérnek ékszerekért, minőségi porcelánokért, olykor, ha nem tudnak dönteni, az ajándékutalvány az áthidaló megoldás.– Olyan is előfordult, hogy valaki beadott egy komoly, értékes ékszert, viszont annyira megtetszett neki egy gyűrű, hogy a kapott pénzből megvásárolta. De inkább az a jellemző, hogy vagy beadnak, vagy vesznek az emberek. Természetesen karácsony táján jelentősen megnő a vásárlóink száma – árulta el Dezső Imre.